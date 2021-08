Championnat D’Afrique de Roller sport: pays hôte, le Bénin collectionne les médailles

Depuis mercredi, se tiennent au Bénin, la 4è édition des championnats d’Afrique de Roller sports et la 2è édition d’African inline freestyle championships. 21 pays, venus des quatre coins du continent, prennent part à ces deux compétitions qui se déroulent à Cotonou et à Porto-Novo.

Après la finale de la Coupe de la Confédération, disputée au stade Général Mathieu Kérékou, le Bénin est à nouveau sous le feu des projecteurs. Le pays accueille depuis mercredi, la 4è édition des championnats d’Afrique de Roller sports et la 2è édition d’African inline freestyle championships. Deux compétitions qui se déroulent à Cotonou et à Porto-Novo, deux grandes villes du Bénin et auxquelles, prennent part 21 pays du continent.

Il s’agit de la Côte d’Ivoire, du Togo, du Burkina-Faso, de la Guinée Bissau, du Sénégal, de l’Angola, de l’Egypte, du Ghana, du Nigéria, du Niger, du Mozambique, du Soudan, de la Sierra Leone, du Congo Brazzaville, de la RDC, du Cameroun, de la Guinée Conakry, du Gabon, de la Tanzanie, du Libéria et du Bénin, pays hôte.

Trois fois champion d’Afrique dans cette discipline, le Bénin fait figure de favori dans ces compétitions, mais veut également tenir le pari de la bonne gouvernance comme l’explique le président de la Fédération béninoise de roller sports, Marius Tchibozo. «Je suis très sûr que ce championnat sera exceptionnel puisque le Bénin est un pays, dont la diversité et les valeurs culturelles transmises comme héritage symbolisent l’hospitalité », a-t-il indiqué, mardi, lors de la cérémonie d’ouverture.

Il faut dire que le Bénin n’a pas lésiné sur les moyens pour la réussite de ce rassemblement sportif. L’enregistrement des performances va se faire par un dispositif ultra-moderne avec des photos finish. Des tests COVID et anti-dopage sont prévus tout au long des compétitions. Pour le Directeur des sports et de la formation sportive, Okry Nonvignon, représentant du ministre des Sports, « le choix porté sur les villes de Cotonou et Porto-Novo, mais surtout sur notre pays pour abriter cette grande manifestation sportive, constitue pour nous une source d’honneur, de fierté et de joie »

Okry Nonvignon a rappelé aux participants que, « quels que soient les enjeux, une compétition sportive demeure un espace d’intégration, d’amitié, de fraternité, de tolérance, de communion et de fair-play », avant de les inviter à étaler tout leur talent et à donner le meilleur d’eux-mêmes pour une compétition élevée.

Plusieurs médailles pour le Bénin

La journée de mercredi a été riche en médailles pour les Béninois qui ont raflé 5 breloques en or, 3 en argent et 3 en bronze. Les autres pays présents se sont aussi annoncés à travers quelques médailles remportés. C’est le cas du Nigérian Franklin Igangan Samuel qui, dans la catégorie juniors hommes, a remporté l’or en 10s87, devant le Béninois Alex de Souza (10s87). L’Egyptien Hassan Karim a terminé médaillé de bronze en 11s01.

L’Egyptienne Alomolla Shahd a fait forte impression dans la catégorie senior dame en finissant première avec un chrono de 11s 07, devant la Béninoise Rawdath Demba Diallo (12s20) et sa compatriote Sondos Othman. Chez les messieurs, la délégation cairote a également décroché l’or, grâce à Mostafa Mohamed (10s30), qui a pris le meilleur sur Bah Ibrahima de la Guinée Conakry (19s90) et Cédric Junior Vissiennon du Bénin (11s6).

La journée de jeudi a également été fructueuse pour les rolleurs béninois. Henresth Dona Houngbo, (Juniors Hommes) ; Rawdath Demba Diallo (Juniors Dames) ; Issoufou Bachirou, (Séniors Hommes) et Hermionne Ahouissou (Séniors Dames) ont respectivement décroché chacun une médaille en or sur les 10.000 mètres à points. Les compétitions se poursuivront jusqu’au dimanche 8 août, date de la clôture du tournoi.