Canada: des élections anticipées fixées au 20 septembre

Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a annoncé dimanche, des élections fédérales anticipées pour le 20 septembre prochain.

« La gouverneure générale (…) a accepté ma demande de dissoudre le Parlement. Les Canadiens iront donc aux urnes le 20 septembre », a-t-il expliqué depuis la capitale fédérale, Ottawa, précisant que les « Canadiens devraient décider comment en finir avec la pandémie ». Il s’agira des premières élections fédérales à se tenir depuis l’arrivée de la pandémie de COVID-19. La campagne se déroulera dans un contexte de quatrième vague de l’épidémie, propulsée par le variant Delta.

A lire aussi: Canada: indignation du gouvernement face à la condamnation de Michael Spavor en Chine