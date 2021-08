CAN 2022: quelques précisions sur le tirage au sort des phases de groupe de la compétition

Plusieurs fois reporté, le tirage au sort des phases de groupe de la CAN 2022 aura lieu ce mardi à Yaoundé au Cameroun. Une cérémonie au cours de laquelle, seront tirées les six poules de cette première phase finale du tournoi africain. Voici quelques infos utiles sur le tirage.

Enfin le jour J! Ce mardi au Palais des congrès de Yaoundé au Cameroun, s’effectuera le tirage au sort des phases de poules de la CAN 2022. Plusieurs fois reportée en raison notamment de la pandémie du covid-19, la cérémonie a été finalement programmée pour ce mardi à partir de 18 heures (GMT). Un événement annoncé grandiose où sera présent l’élite du foot africain.

Au cours de la cérémonie qui sera co-animée par la présentatrice nigériane, Mimi Fawaz, et le journaliste camerounais, Leonard, les 24 équipes qualifiées pour la phase finale, initialement reparties en 4 chapeaux suivant le dernier classement FIFA, seront tirées au sort dans six poules de 4 pays. Chaque poule sera constituée d’une équipe issue du chapeau 1, une du chapeau 2, une du chapeau 3 et la dernière du chapeau 4.

Constitué notamment de l’Algérie, tenant du titre, du Sénégal (finaliste malheureux de la dernière CAN) ou encore du Cameroun (pays hôte), le chapeau 1 regroupe tous les favoris de cette compétition. Avec l’Egypte, le Ghana ou encore la Côte d’Ivoire, le chapeau 2 comprend aussi de belles têtes d’affiche, tandis que le Gabon fera office de gros morceau du chapeau 3. Le chapeau 4 rassemble les nations les moins classés sur le continent, à l’instar de la Sierra Leone qui a battu le Bénin (1-0) en phase éliminatoire.

Rappelons que la CAN 2022 aura lieu du 19 janvier au 6 février au Cameroun. Comme pour la précédente édition, les deux premiers qualifiés de chaque poule et les quatre meilleurs troisièmes de ces six poules passeront en huitièmes de finale. Ce qui laisse tout de même une réelle marge aux cadors du continent.

Les 4 chapeaux pour le tirage au sort :

POT 1 : Cameroun, Algérie, Sénégal, Tunisie, Maroc, Nigeria

POT 2 : Egypte, Ghana, Côte d’Ivoire, Mali, Burkina Faso, Guinée

POT 3 : Cap-Vert, Gabon, Mauritanie, Sierra Leone, Zimbabwe, Guinée-Bissau

POT 4 : Malawi, Soudan, Guinée équatoriale, Comores, Ethiopie, Gambie