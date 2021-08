CAN 2022 : « Nous avons surpris des équipes comme le Nigéria (et le Bénin) », la Sierra Leone prévient ses adversaires

Le président de la Fédération sierra léonaise de football, Babadi Kamara, appelle à l’union sacré autour des Leone Stars alors que la Sierra Leone affronte l’Algérie, la Côte d’Ivoire et la Guinée Equatoriale dans la poule F en phase de groupe de la CAN Cameroun 2022.

Tombeuse du Bénin en phase éliminatoire, la Sierra Leone a hérité de la poule F en phase de groupe de la CAN 2022 qui aura lieu du 19 janvier au 6 février au Cameroun. Une poule où figure l’Algérie, tenante du titre, mais aussi la Guinée Equatoriale et la Côte d’Ivoire, double champion d’Afrique. Un tirage qui a été perçu par de nombreux Sierra-Léonais, au pays et à l’étranger, comme jetant la nation dans la tanière du lion, provoquant ainsi une avalanche de commentaires pessimistes et sarcastiques sur les médias sociaux et d’autres plateformes. Certains internautes vont jusqu’à regretter que l’équipe sierra léonaise se soit donnée tant de mal pour se qualifier pour la phase finale pour finalement être laminé au premier tour.

La Sierra Leone participe pour la troisième fois à la phase finale de la Coupe d’Afrique après les éditions de 1994 et 1996. Lors de deux dernières participations, le pays n’a pas pu aller au second tour et apparemment certains Sierra-Léonais pensent que cela ne va pas être différent pour cette CAN en terre camerounaise.

Ce pessimisme semble avoir provoqué la colère de la SLFA et son nouveau président, Babadi Kamara, qui ont fait un plaidoyer passionné à tous les Sierra-Léonais tant au pays qu’à l’étranger, les invitant à « croire et avoir confiance en leur équipe nationale malgré les poids lourds qui composent leur groupe ». « Nous respectons nos adversaires mais dans le même temps nous refuserons sévèrement d’être vu comme escroc », a déclaré Kamara.

« Le tirage au sort est terminé, le groupe est difficile mais cela signifie maintenant que nous devons aller travailler et travailler encore plus dur à la fois sur le terrain et à l’extérieur pour assurer la meilleure préparation possible. Nous avons surpris des équipes comme le Nigeria pendant les qualifications, rien ne nous empêche maintenant de faire encore mieux dans le tournoi proprement dit », a ajouté le président de la SLFA.

Afin de mieux préparer cette CAN, la Sierra Leone entend disputer plusieurs rencontres amicales avec des pays africains et en dehors du continent. Deux matchs sont d’ailleurs programmés pour la fin de ce mois : le 26 août en Éthiopie et le 29 août pour un tournoi de 4 nations en RD Congo, au cours duquel la Sierra Leone devrait participer avec le Soudan du Sud, le Congo Brazzaville et la nation hôte RD Congo.

Pour rappel, la CAN 2022 aura lieu du 19 janvier au 6 février au Cameroun. Comme pour la précédente édition, les deux premiers qualifiés de chaque poule et les quatre meilleurs troisièmes de ces six poules passeront en huitièmes de finale. Ce qui laisse tout de même une réelle marge aux cadors du continent.