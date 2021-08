Cameroun: mort de l’économiste Christian Penda Ekoka, ancien conseiller de Paul Biya

L’économiste Christian Penda Ekoka, ancien conseiller de Paul Biya et bras droit de Maurice Kamto lors de la Présidentielle d’octobre 2018 est décédé ce 8 août 2021 dans un hôpital à Toronto au Canada.

Ancien conseiller du président Paul Biya, bras droit de Maurice Kamto lors de la Présidentielle d’octobre 2018, Christian Penda Ekoka est mort a annoncé dimanche 8 aout 2021, le Mouvement AGIR-Act dont il était le fondateur. Admis au Princess Margaret Cancer Center, dans la ville de Toronto, au Canada, pour des soins, puis annoncé mort, il y a quelques jours, c’est le dimanche 8 août 2021, que Christian Penda Ekoka (69 ans), Economiste de renommée internationale, est passé de vie à trépas.

Né le 21 mars 1952 à Douala, Christian Penda Ekoka était un économiste de renommée internationale. Ancien membre du RDPC, qu’il a rejoint en 1996, Christian Penda Ekoka avait prôné des réformes en profondeur. En juillet 2018, alors qu’il est toujours conseiller du chef de l’État Paul Biya, et à la surprise générale, Christian Penda Ekoka annonce qu’il ne soutiendra pas sa candidature à l’élection présidentielle d’octobre 2018, et que ACT-AGIR apportera son soutien à Maurice Kamto, candidat du MRC (Mouvement pour la renaissance du Cameroun).

Avant sa mort, Christian Penda Ekoka et Maurice Kamto avaient déjà divorcé, à cause de la sulfureuse affaire liée à la gestion des fonds de Survie Cameroun lancée par Maurice Kamto, en vue de lutter contre le Covid-19. Christian Penda Ekoka laisse une veuve et trois enfants.