Cameroun – Conflit intercommunautaire: 32 morts, 74 blessés et plusieurs villages incendiés

Plusieurs personnes sont mortes dans des violences intercommunautaires qui ont éclaté à l’Extrême-nord du Cameroun depuis le 10 août 2021 entre les éleveurs arabes Choas et agriculteurs Mousgoum.

Selon le bilan actualisé par Hcr, Agence des Nations Unies pour les Réfugiés, 32 personnes sont mortes, 74 autres ont été blessées et 19 villages ont été incendiés depuis le début des violences intercommunautaires qui opposent la communauté des éleveurs arabes Choas et agriculteurs Mousgoum à Missiska dans l’arrondissement du Logone-Birni, département du Logone-et-Chari, région de l’Extrême-nord.

11 000 personnes ont été forcées à fuir leurs villages dans les deux groupes pour se réfugier au Tchad, apprend-on. « Environ 85% de ces réfugiés sont des femmes et enfants et la plupart des hommes sont des personnes âgées » précise le Hcr, ajoutant que plus de 7300 personnes se sont déplacées à l’intérieur des frontières du Cameroun d’une localité à une autre.

Les affrontements entre éleveurs Arabes Choas d’un côté et pêcheurs et agriculteurs Mousgoum de l’autre, ont été causés par des tensions autour des ressources agricoles, halieutiques et pastorales.