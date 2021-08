Burkina Faso: plusieurs terroristes « neutralisés » en une semaine (armée)

Plusieurs combattants de groupes djihadistes, opérant au Burkina Faso, ont été neutralisés dans la semaine du 9 au 16 août par l’armée, a indiqué, lundi, Xinhua, citant des sources sécuritaires.

Dans son rapport, l’armée burkinabé a indiqué que le 9 août, des hommes armées non identifiés ont attaqué le détachement militaire de Tankoulaou dans l’est du pays. Une attaque qui n’est pas restée sans la réaction des troupes gouvernementales, car la riposte qui s’en est suivie, a permis aux soldats burkinabé de neutraliser trois terroristes et de récupérer de l’armement, des munitions et divers matériels. Aucune perte en vie humaine n’a été déplorée du côté des forces régulières, selon le rapport.



Le 10 août, une reconnaissance aérienne a permis de découvrir un important dépôt de matériels logistiques dans une forêt dans les environs de Dablo (centre-nord), qui sert de base arrière aux terroristes. Une descente sur les lieux à permis de saisir du carburant, du matériel de couchage, des vivres et divers autres matériels, qui ont tous été détruits, a précisé l’armée.

Le 15 août, l’opération aéroterrestre, lancée en réponse à l’attaque contre des Volontaires pour la défense de la patrie dans la localité située à l’est de Kelbo (Sahel), a fait « une dizaine de terroristes neutralisés, de l’armement et une quinzaine de motos détruits ». Un engin explosif artisanal a été également détruit par l’armée dans la même semaine, selon la même source.