Bénin: un présumé faux courtier en assurance interpellé par la BEF

Un présumé faux courtier en assurance est interpellé et gardé à la Brigade économique et financière (BEF) depuis le lundi 02 août 2021. Il est accusé d’exercice illégal en assurance et usage de faux.

Détenteur d’un agrément falsifié, il a, jusqu’ici, exercé frauduleusement en tant que courtier en assurance. Il exerce notamment à travers une société qui serait montée de toutes pièces pour la circonstance. Selon Kori Actu, le faussaire a été démasqué par la Direction des assurances.

Interpellé, le mis en cause, surnommé E. D., aurait avoué les faits. Il aurait confié que sa société de courtage, conseils et formations en assurance, a été mise en place grâce à un agrément délivré à une autre structure. Il est gardé à vue et sera incessamment présenté au Procureur.