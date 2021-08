Bénin: un ancien responsable étudiant arrêté pour escroquerie

Un ancien responsable d’une des trois organisations estudiantines a été épinglé ce mercredi 11 août 2021 pour escroquerie. Selon les informations parvenues à la rédaction de BENIN WEB TV, le mis en cause, en complicité avec un autre étudiant se cacheraient derrière une patiente pour soutirer de l’argent à des Organisations Non Gouvernementale (ONG).

Suite à la plainte de la Fondation OMOLOTO MERIADECK pour l’Assistance aux Malades, Orphelins et Veuves du Bénin ( FOM-AMOV BÉNIN ) et de l’ONG BENIN DIASPORA ASSISTANCE, un ancien responsable étudiant a été pris dans les mailles de la police ce mercredi. Dans les diverses plaintes consultées par BENIN WEB TV, le mis en cause et son complice, sont accusés d’escroquerie, tentative d’extorsion de fonds et abus de confiance.

Selon les faits rapportés par les plaignants, le complice de l’ex-responsable étudiant a contacté la FOM-AMOV BÉNIN le 30 juillet, pour lui faire part de sa difficulté à payer les soins de sa femme. Celle-ci serait hospitalisée dans un hôpital à Cotonou. Ordonnances et photos de la dame à l’appui, il a réussi à toucher la sensibilité des responsables de l’Organisation humanitaire, qui avait décidé de l’aider.

Le pot-aux-roses découvert…

Quelques jours plus tard, le même message d’appel à l’aide a été transféré à l’ONG BENIN DIASPORA ASSISTANCE, qui se trouve être partenaire de FOM-AMOV BÉNIN. Mais cette fois, la patiente a changé de statut. Épouse du demandeur au départ, elle est devenue sa sœur. La synergie d’action entre les deux Organisations a permis de démasquer les deux mis en cause. Informée, la police République a monté un plan pour leur mettre la main dessus.

L’ONG BENIN DIASPORA ASSISTANCE étant déjà au courant de la supercherie, a décidé de jouer le jeu. Son président Médard Koudébi a donc promis à son interlocuteur qu’il allait lui envoyer la somme de 50 000 FCFA. Il a tout naturellement demandé une copie de la pièce d’identité de la personne qui devrait récupérer les sous. C’est ainsi que la pièce d’identité de l’ancien responsable étudiant lui a été envoyée. Mais entre temps, le plan a changé.

Il n’a plus été question de transfert d’argent, mais un collaborateur de Médard Koudébi, est désormais chargé de remettre les sous au demandeur en main propre. Ne se doutant de rien, le responsable étudiant s’est dirigé vers le fameux collaborateur dans l’espoir de prendre les 50 000 FCFA. Des agents de police, déjà informés du plan, l’ont filé et il a été arrêté. Les deux présumés escrocs sont depuis quelques heures en garde à vue.

Il faut signaler que l’hôpital dans lequel la patiente suivait des soins avait donné des informations non conformes à celles communiquées par les présumés escrocs. Selon le Directeur dudit hôpital, la dame est sortie de l’hôpital depuis le 11 juillet 2021 sans avis médical. Au moment donc des faits, elle n’était plus en hospitalisation comme l’ont fait croire les deux mis en cause.