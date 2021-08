Bénin: résultats définitifs de l’élection des organisations les plus représentatives à l’UAC

Les résultats définitifs de l’élection des organisations estudiantines les plus représentatives à l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) sont disponibles depuis quelques heures. Les résultats ont été proclamés par le Professeur Odile Dossou Guèdègbé, présidente du Comité d’organisation.

La Fédération nationale des étudiants du Bénin (FNEB) est définitivement déclarée élue, organisation la plus représentative à l’UAC et au plan national. Selon les résultats définitifs de l’élection, la FNEB a obtenu 4 845 voix, soit 69,36%.

l’Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin (Unseb) et l’Union nationale des étudiants du Bénin (Uneb) ont aussi participé à l’élection, mais n’ont pas réuni le pourcentage exigé. L’Unseb a obtenu 1 494 voix, soit 21,39% ; et l’Uneb en a obtenu 646, soit 9,25%.

Selon les textes régissant l’organisation de l’élection des organisations les plus représentatives, pour être représentative à l’UAC, l’organisation doit avoir 30% des suffrages exprimés et 40% pour être représentative au plan national.