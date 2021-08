Bénin: Reckya Madougou annoncée devant le juge d’instruction ce vendredi

La deuxième audition de Reckya Madougou, depuis son incarcération, est prévue pour ce vendredi 06 août 2021. De sources concordantes, cette audition se déroulera à huis clos, devant le juge d’instruction.

En prison depuis le 5 mars 2021, pour « financement d’actes de terrorisme », Reckya Madougou sera écoutée pour la deuxième fois ce vendredi 06 août. Cette audition avait été programmée pour le 23 juillet dernier, mais avait été finalement reportée.

Comme celle du 17 juin 2021, la deuxième audition de Reckya Madougou est annoncée pour se faire à huis clos, devant le juge d’instruction. Appuyée par ses avocats, elle va sûrement maintenue sa position sur les faits portés contre sa personne.

En effet, au cours de sa première audition, Reckya Madougou a plaidé non coupable. Elle dit ne pas se reconnaître dans les accusations liées au terrorisme et pour lesquelles elle a été arrêtée et déposée en prison. Ce vendredi, ses avocats pourraient aussi réitérer leur demande de remise en liberté provisoire.

Candidate désignée du parti Les Démocrates, à la présidentielle d’avril 2021, Reckya Madougou a été recalée à l’étape des dépôts de dossier à la Céna. Son dossier avait été rejeté pour défaut de parrainages. Une décision de la Céna, confirmée par la Cour constitutionnelle.

Reckya Madougou avait entrepris des sorties politiques pour protester et dénoncer ce qu’elle appellait « élection présidentielle exclusive ». Elle a été d’ailleurs arrêtée à la fin d’un meeting à Porto Novo. L’opposante est accusée d’avoir financé un projet d’actes terroristes visant à déstabiliser l’élection présidentielle. Deux autres personnes, identifiées comme des complices, sont aussi en prison dans la même affaire.