Bénin: plus d’1 million de comprimés contrefaits saisis dans une opération musclée

Le Service d’Intervention Rapide Mono-Couffo a réalisé une grosse prise dans le cadre de la lutte contre les médicaments contrefaits. Les éléments de ce service de la douane ont mis la main sur des stocks de médicaments contrefaits à Grand-Popo et à Sègbohouè. Lesdits stocks appartiendraient à la même personne.

Sur renseignement, les fonctionnaires de la douane en service dans le Mono-Couffo ont monté une opération pour démanteler une cargaison de médicaments contrefaits. L’opération a consisté à filer le présumé auteur de la cargaison jusqu’à son domicile. Au total, 1 302 100 comprimés ont été saisis avec beaucoup d’autres produits pharmaceutiques.

En dehors des comprimés, la douane a découvert et saisi 9 181 flacons, 52 640 gélules et 8 400 ampoules de produits pharmaceutiques contrefaits. Le poids total des produits saisis est estimé à plus de 2 kg. Il faut noter que le présumé propriétaire des produits a pris la fuite lors de l’intervention des douaniers.