Bénin : Patrice Talon clarifie la mise en place de l’Institut national de la Femme

A l’occasion de la célébration de la fête nationale qui commémore l’accession du Bénin à l’indépendance, dans son discours à la Nation, le président Patrice Talon a évoqué l’importance de la mise en place de l’Institut national de la Femme.

Le gouvernement du Bénin a affiché sa vision ambitieuse pour la promotion de la femme et la lutte contre toutes les formes de violences sexistes, lors du conseil des ministres du mercredi 21 juillet 2021. Ainsi, l’Institut national de la Femme, dans sa nouvelle configuration, est un organisme public doté de la personnalité juridique, de l’autonomie financière et de prérogatives importantes pour mener des actions plus déterminantes en faveur de la femme.

Favoriser l’émancipation de la femme béninoise

Alors que cet institut rattaché à la présidence de la République et dont la mission est d’œuvrer à la promotion de la femme fait polémique, le président Patrice Talon a profité de son adresse à la Nation pour clarifier cette ardente volonté de lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence à l’égard de la femme.

Pour lui, bâtir une nation moderne qui offre les mêmes chances de réussite à tous, passe aussi par des actions volontaristes, en faveur de certaines couches de la société. « A cet égard, mon Gouvernement a montré sa détermination à lutter contre toutes les formes de discriminations et de violences faites aux femmes et aux filles. C’est le sens de la mise en place de l’Institut national de la Femme, nouvelle formule », a-t-il expliqué.

Il insiste que l’Institut national de la Femme traduit sa volonté de protéger et de promouvoir la femme béninoise, mais aussi de favoriser son émancipation.

De la contribution des femmes

« Ce faisant, j’en suis convaincu, nous aurons créé les conditions du développement équilibré de notre pays. Un chantier sur lequel les femmes apporteront toute leur contribution »

A travers cette initiative, Patrice Talon entend réhabiliter les femmes en tant que composante indispensable de la société. C’est pourquoi, il appelle à un sursaut collectif afin que chacun adhère à cet idéal.