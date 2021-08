Bénin: pas de liberté provisoire pour Joël Aïvo, la Criet se déclare incompétente

La Criet rejette la remise en liberté provisoire de l’opposant Joël Aïvo. Cette demande formulée par sa défense n’a pas eu un écho favorable auprès des juges de la Cour spéciale, qui ont décidé de renvoyer le dossier en instruction.

Accusé de blanchiment d’argent et d’atteinte à la sûreté de l’État, Joël Aïvo retourne en prison et le dossier renvoyé en instruction. C’est ce qu’a décidé la Criet à l’audience de ce jeudi 05 août 2021. La Criet donne ainsi raison au ministère public qui lui avait demandé de se déclarer incompétente et de renvoyer le dossier en instruction.