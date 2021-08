Bénin – Grande réunion familiale 3: Elifaz promet du lourd ce samedi 07 août

L’édition 2021 de “La Grande réunion familiale”, un spectacle initié par l’humoriste Elifaz, est prévue pour le samedi 7 août 2021 au palais des congrès de Cotonou.

C’est officiel! La Grande réunion familiale aura lieu cette année et l’humoriste Elifaz promet du lourd. “A cette Réunion familiale, de grandes décisions seront prises”, a annoncé Elifaz, en faisant allusion à ceux qui manquent les spectacles à cause des tickets mis en vente.

L’idée d’organiser les grandes réunions familiale est venue à Elifaz en 2019, lors de la période électorale (législatives 2019) marquée par des violences sans précédent.

A lire aussi : Cameroun : après son accident, le chanteur Ténor déposé en prison

«Il s’est fait qu’on traversait une période de tension. On a connu les périodes difficiles à Cadjèhoun, à Tchaourou et autres. Donc, je me suis dit, l’artiste doit être au service d’une cause, de la paix (…)», avait expliqué Elifaz au micro de BENIN WEB TV.

Spécialiste des questions politiques, Vodisfait Elifaz Gérard Houndékpondji, alias Elifaz, a alors décidé de faire un spectacle au cours duquel il fera intervenir tous les personnages politiques, dans l’optique de leur demander de ramener la balle à terre et repartir sur de bonnes bases.