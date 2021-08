Bénin – Etablissement de passeport: la Direction de l’immigration s’installe bientôt à Parakou

Pour faciliter l’établissement du passeport à tous les Béninois, quel que soit leur lieu de résidence sur le territoire national, la Direction de l’émigration et de l’immigration (Dei) compte ouvrir une antenne à Parakou, d’ici à la fin de l’année, au plus tard.

Le gouvernement béninois a entendu les cris de détresse des compatriotes de la partie septentrionale du pays. Pour l’établissement du passeport biométrique ordinaire, les Béninois de l’intérieur du pays n’auront bientôt plus besoin de venir obligatoirement à Cotonou. Ils peuvent rester à Parakou, la préfecture du département du Borgou, pour se faire délivrer le précieux document, selon une information rapportée par “La Nation”, qui cite le commissaire divisionnaire de police, Florent Edgard Agbo.

“Les instructions ont été déjà données par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique pour qu’on déconcentre l’activité de la Dei dans la partie septentrionale pour prendre en compte les citoyens béninois résidant dans cette zone.”, a déclaré Florent Edgard Agbo, directeur de l’Emigration et de l’immigration (Dei). “Et les dispositions d’ordre pratique sont en train d’être prises pour que d’ici à décembre au plus tard, un poste déconcentré d’enrôlement soit installé à Parakou“, a ajouté le commissaire divisionnaire de police, en réponse, jeudi dernier sur AskGouv, à la préoccupation d’une internaute portant sur la décentralisation des activités de la direction.

Faut-il rappeler, depuis le 3 mai 2021, pour l’établissement ou le renouvellement d’un passeport biométrique ordinaire au Bénin, il est obligatoire de prendre rendez-vous en ligne sur le site web de la plateforme du service public. Ainsi, pour l’établissement du passeport biométrique ordinaire, l’usager devra fournir une (01) copie de l’acte de naissance sécurisé ; une (01) copie du certificat d’identification personnelle ; une (01) photo d’identité couleur, fond uni, de moins de six (06) mois (format 35 mm/45mm) ; la preuve de la profession et s’acquitter des frais de dossier de trente mille (30.000) francs Cfa.

Pour ceux qui sont concernés par le renouvellement, ils devront ajouter l’ancien passeport biométrique ordinaire et une copie de la page identitaire, tandis que les mineurs devront ajouter l’autorisation parentale signée d’un géniteur ou du gardien légal. Par contre, les Béninois, naturalisés ou par alliance, sont tenus d’ajouter un (01) certificat de nationalité conforme au statut. Le délai réglementaire pour l’établissement du passeport est de 5 jours ouvrables à compter de la date d’enrôlement pour un coût de 30.000 fcfa.