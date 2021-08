Bénin: décès de Dr Isidore Yolou, enseignant au département de Géographie à l’UP

Dr Isidore Yolou, enseignant au département de Géographie à la Faculté des lettres, arts et sciences humaines (Flash) de l’Université de Parakou (UP), n’est plus. Il est décédé dans la nuit du jeudi 19 au vendredi 20 août 2021.

Deuil à l’Université de Parakou, après le décès de Dr Isidore Yolou. De sources concordantes, il serait décédé des suites d’une crise cardiaque. Le décès est survenu en cours de route, alors que ses proches le transportaient à l’hôpital.

Enseignant au département de Géographie, il auteur de plusieurs publications dont « Maraîchage en milieu urbain à Parakou au Nord-Bénin et sa rentabilité économique ».