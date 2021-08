Bénin: Cotonou et d’autres capitales ouest-africaines dans le collimateur des terroristes

Selon Koaci, les djihadistes seraient en passe de mener des attaques contre Cotonou, la capitale économique du Bénin, et des capitales d’autres pays de l’Afrique de l’Ouest, comme Lagos, Abidjan et Accra.

Les terroristes nourrissent l’ardent désir d’étendre leurs tentacules vers plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest, dont le Bénin et le Ghana. Au cours d’une formation organisée au Ghana, par le Conseil National de la Paix (NPC) en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), et qui vise à prévenir toute attaque terroriste transfrontalière au Ghana, il a été révélé que Accra et d’autres villes côtières ouest-africaines sont dans le viseur des terroristes.

A lire aussi: Bénin: 3 cybercriminels condamnés à 5 ans de prison par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme

Selon le Secrétaire du NPC de la région de l’Upper East, Ali Anankpieng, cité par la source, « des informations collectées font état de ce que les terroristes ont l’intention d’arriver sur les côtes de l’Afrique de l’Ouest plus précisément dans des villes comme Accra, Cotonou, Lagos, Abidjan ».

Le Bénin et la Côte d’Ivoire, cibles potentielles d’Al-Qaïda

Pour rappel, le patron de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) française, Bernard Émié, avait déclaré le lundi 1er février 2021, que l’organisation terroriste islamiste, Al-Qaïda, voulait étendre ses tentacules vers les pays du Golfe de Guinée, et ses cibles potentielles étaient : le Bénin et la Côte d’Ivoire.

A lire aussi: La Béninoise Rosine Soglo célébrée à titre posthume au Gabon

Selon Bernard Émié, les chefs d’Al-Qaïda avaient tenu, en février 2020, au centre du Mali, une « réunion », dont l’objet était « la préparation d’opérations de grande ampleur sur des bases militaires ». A l’en croire, c’est à cette réunion d’il y a plus d’un an, « que les chefs d’Al-Qaïda au Sahel ont conçu leur projet d’expansion vers les pays du golfe de Guinée ».

« Ces pays sont désormais des cibles eux aussi. Pour desserrer l’étau dans lequel ils sont pris et pour s’étendre vers le sud, les terroristes financent déjà des hommes qui se disséminent en Côte d’Ivoire ou au Bénin. », ajoute-t-il, précisant que, selon ses services, « des combattants [avaient] également été envoyés aux confins du Nigeria, du Niger et du Tchad ».