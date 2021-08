Bénin: « Ces filles qu’on n’oublie jamais », sous la plume de Fabroni Bill Yoclounon

Ce samedi 14 aout 2021, à Cotonou, Fabroni Bill Yoclounon a officiellement présenté sa nouvelle oeuvre au public. Intitulé « Ces filles qu’on n’oublie jamais », il s’agit d’un recueil de nouvelles qui aborde plusieurs sujets ayant rapport avec la femme dans la société.

Après ses deux pièces de théâtre, intitulés : « Il n’est pas facile d’être prêtre » et » Les héritiers du mal », sortis respectivement en 2016 et 2017, Fabroni Bill Yoclounon gratifie ses lecteurs d’une nouvelle oeuvre littéraire. « Ces filles qu’on n’oublie jamais », c’est le titre du nouveau livre que propose l’écrivain.

https://twitter.com/FabroniYoc/status/1425792650662273033/photo/1

L’oeuvre est un recueil de nouvelles dans lequel Fabroni Bill Yoclounon décrit plusieurs thématiques ayant rapport, entre autres, au rôle de la femme dans la société, le féminisme, l’émancipation mal acceptée de la femme, la sexualité, l’avortement. « Ces histoires sont écrites avec une influence très présente du contexte et de la société africains. Le rôle de la femme sur le continent s’apprécie avec beaucoup de délicatesse et de sérieux. Ce recueil de nouvelles vient briser le silence sur certains sujets et reste volontairement muet sur d’autres », précise l’auteur.

L’auteur est un jeune juriste, journaliste et écrivain béninois. Fabroni Bill Yoclounon est aussi concepteur de la plateforme IamYourClounon, dédiée à la promotion des langues béninoises, en l’occurrence le Fongbé. « J’écris parce que mes mains sont avides, mes imaginations trop vagabondes ; j’écris pour taire les bruits inutiles de la parole qui s’envole et pour faire parler les mots qui demeurent. », Fabroni Bill Yoclounon.