Bénin : brouille entre Axel Merryl et Jojo le comédien, ce qui divise le duo humoriste (photos)

Ce n’est plus la lune de miel entre les humoristes béninois Axel Merryl et Jojo. Ce vendredi 13 août 2021, Axel Merryl a fait de grands déballages sur leur relation qui n’est plus au beau fixe depuis plus d’un an.

Axel Merryl a profité d’un commentaire sur la page Facebook Nondroas TV de Jojo pour régler ses comptes avec ce dernier. Tout est parti d’une publication dans laquelle Jojo remercie tous ceux qui l’ont soutenu à l’époque où sa page Facebook Jojo le comédien a été piratée.

« Pour ceux qui me suivent de très près, vous savez que cela n’a pas été facile. J’ai perdu une première page qui était à plus de 800.000 abonnés et une deuxième qui était à 500.000. J’applaudis vivement The style (Maman Na Jojo/ Bb n’a Bb) c’est toi, c’est toi la chose, Tranquillin (dieu de toutes les situations) pour le soutien maximum apporté quand j’étais au sol, la présence, les conseils donnés afin que je puisse me relever une 3e fois. J’ai créé NONDROAS TV le 5 décembre 2020 et nous voilà après 8 mois à nos premiers millions d’abonnés », a écrit Jojo ce vendredi 13 août 2021.

Mais le hic, c’est qu’il a cité leurs amis en commun sans mentionner Axel Merryl. Choqué par le message de Jojo qu’il juge ingrat, la réaction d’Axel ne s’est pas faite attendre. « Félicitation mon ami, mais saches que chaque fois que tu as perdu ta page, j’ai fais 1000 directs pour demander aux gens de s’abonner à toi chaque fois, chaque fois que tu as perdu tes pages, Tranquillin ne pouvait rien faire pour toi, il avait même pas 100 milles, et lui même, j’ai publié sa page sur la mienne », a répondu Axel.

« Non, je ne pense pas, donc cites tous ceux que tu veux en description mais ils n’ont jamais été là pour toi depuis le début, et si c’est parce que à un niveau, je ne partageais plus ton contenu où que je commentais plus, alors je kif ne pas avoir été cité en commentaire, parce que moi au moins, je t’ai toujours soutenu, ceux qui sont là dans ta vie depuis 2 ans, on espère qu’ils seront toujours là », a-t-il ajouté.

Ce qui divise le duo Axel Merryl et Jojo

Pour Axel Merryl, l’amitié se vit dans les deux sens, c’est pourquoi dit-il, il ne rate aucune occasion pour parfaire leur relation. « Dieu te bénisse. À chaque fois, je t’écris en inbox mais là, je met ça ici pour que les gens comprennent une bonne fois pour toute. Moi je serai toujours là pour toi inh, je ne suis pas là parce que j’ai besoin de toi, mais parce que tu es mon frère », fait-il savoir.

A l’en croire, leur relation semble se dégrader depuis plus d’un an. » La dernière fois qu’on est allé au restau ensemble remonte à 2019 sûrement mais tu sais avec qui tu y vas mon ami. Pas plu tard que la semaine dernière, je te l’ai proposé et tu as encore fui », a-t-il regretté. Toutefois, Axel Merry promet être toujours là pour Jojo qu’il considère toujours comme son ami et son frère.

« Je jure sur ma mère que même The style ne peut pas t’aimer comme moi je t’aime inh mon frère. Je n’ai rien contre toi et je n’aurai jamais rien contre toi mais ça là ça m’a touché et j’ai très mal. Bonne soirée », a-t-il conclu.

Jojo s’explique sans convaincre

Alors que le commentaire d’Axel suscitait de vives polémiques, Jojo a fini par répondre. « Ha je vois que la tension monte un peu in!! Alors que c’est un jour heureux pour moi », a-t-il lâché avant de s’expliquer. « Bon vous êtes fâchés parce que j’ai pas cité mon frère Axel aussi. C’est vrai mais là où je citais The style et Tranquillin, c’était pour m’avoir motivé et encouragé à créer une nouvelle page. Donc juste les deux qui me parlaient quand je pleurais et que j’avais baissé les bras », a-t-il clarifié.

Il indique que sa publication ne faisait pas allusion au relais de la page. « J’aurai dû aussi en parler. J’aimerai vraiment pas qu’il y ait de malentendu donc sur ce coup je m’excuse », a-t-il rassuré. Seulement que les fans semblent ne pas être convaincus par cette réponse de Jojo qu’ils jugent trop banale et trop facile en commentaire. De son côté, Axel Merryl n’est plus revenu sur le sujet.