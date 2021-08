Bénin: bientôt la rentrée politique pour la Force cauris pour un Bénin émergent

La Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) va bientôt lancer sa rentrée politique. La question a été évoquée à la rencontre du Bureau politique (BP) du parti, qui s’est tenue le vendredi 30 juillet 2021.

Trois mois après l’élection présidentielle du 11 avril 2021, la Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), parti dont le candidat est venu en deuxième position après le duo Talon-Talata, se prépare pour renouer avec les activités politiques.

Le sujet a été évoqué le vendredi dernier au cours d’une réunion du bureau politique, présidée par l’ancien ministre Paul Hounkpè, premier responsable du parti.

En effet, depuis la dernière élection présidentielle, le parti du chef de file de l’opposition n’a plus fait de véritable sortie politique pour opiner sur l’actualité nationale.

En dehors des actions isolées du numéro 1 du parti, des actions qu’il mène d’ailleurs en sa qualité de chef de file de l’opposition, le parti cauris est resté muet depuis la dernière élection présidentielle sur les questions politiques à l’interne.

Une rentrée pour préparer les législatives de 2023

Attendu depuis peu sur le terrain du dialogue avec les autres forces de l’opposition, le chef de file de l’opposition a limité ses prises de contact avec les présidents des institutions de la République.

La rentrée annoncée de sa formation politique sera peut-être un tremplin pour ouvrir le dialogue avec ceux qu’il est censé représenter devant les autorités politico-administratives.

Mais quand on voit l’enjeu que constituent les élections législatives de 2023, il ne fait l’ombre d’aucun doute que la priorité de Paul Hounkpè et de sa formation politique serait d’entamer les préparatifs de cette échéance électorale, d’autant plus que les partis de la mouvance au pouvoir mettent déjà les petits plats dans les grands pour affûter leurs armes.

Précisons qu’au cours de la réunion du vendredi 30 juillet, le secrétaire exécutif national de la FCBE, Paul Hounkpè, a fait le point des différentes démarches qu’il a menées au nom du parti et en sa qualité de chef de file de l’opposition au cours de ces derniers mois.