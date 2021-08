Bénin – Aspiranat: le gouvernement désire s’offrir les compétences des instituteurs retraités

Pour la réussite de cette rentrée scolaire 2021-2022, le gouvernement a lancé un appel aux personnes de profession enseignante, désireuses d’enseigner pour étoffer sa base de données des Aspirants au métier d’enseignant (Ame). Et les enseignants déjà admis à la retraite peuvent aussi faire acte de candidature pour reprendre la craie.

Dans le cadre de la reprise des cours pour la rentrée scolaire 2021-2022, le Ministre des Enseignements maternel et primaire a instruit ses structures compétentes pour étoffer sa base de données des Aspirants au métier d’enseignant (Ame). Ainsi, au plus tard le lundi 16 août 2021 à 17 heures, toutes les personnes de profession enseignante, désireuses d’enseigner, pour le compte de l’année académique 2021-2022, sont appelées à s’inscrire dans un registre ouvert dans toutes les circonscriptions scolaires.

Selon le communiqué N° 1026/DDEMP-ATL./SAF/SEMP/S, » il est demandé aux personnes de profession enseignante, détentrices du Certificat Elémentaire d’Aptitude Pédagogique (CEAP) ou du Certificat d’Aptitude Pédagogique (CAP) Options EM/EP, ainsi qu’aux enseignants à la retraite, désireux d’enseigner, de s’inscrire dans la Circonscription scolaire de leur localité ou de leur lieu de résidence, en vue d’enrichir la base de données des Aspirants au Métier d’Enseignant (AME). » « L’inscription concerne aussi bien les nouveaux candidats, les retraités que ceux qui sont déjà dans la base de données ; seuls les bacheliers et les étudiants de diplômes académiques ne sont pas concernés. », précise le communiqué signé par Comlan Médard Zangronio, Directeur départemental des enseignements maternel et primaire de l’Atlantique. « Le dossier de candidature, composé d’une copie non légalisée des preuves de qualifications professionnelles et de l’acte de naissance, centralisé à la Circonscription scolaire, est attendu le lundi 16 août 2021 à 17 heures au plus tard. », peut-on lire dans le communiqué.

Interrompre sa retraite pour reprendre la craie

Les enseignants retraités n’accourent pas dans les écoles pour offrir leurs services et reprendre la craie. Mais, selon ce communiqué, les enseignants, qui accepteront de « reprendre la craie » cette année, seront traités dans la base de données des Aspirants au métier d’enseignant (Ame). Seront-ils également traités comme des enseignants « aspirants ordinaires » ou auront-ils un incitatif financier pour leur expérience ?

En effet, selon le gouvernement Patrice Talon I, le recrutement d’enseignants aspirants devait permettre l’amélioration de la situation socioprofessionnelle de cette catégorie d’enseignants qu’on appelait les « vacataires ». La gestion de cette catégorie d’enseignants a été confiée à l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE). Le recours à ces « aspirants » permettra, selon le gouvernement, de pallier le problème de précarité des concernés, de résoudre le défaut de prise en charge sociale, de régler le problème du manque de suivi des prestations et les retards dans le paiement des heures de vacation exécutées.