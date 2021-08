Bayern Munich: décès de la légende Gerd Müller

Le Bayern Munich a annoncé ce dimanche, le décès de la légende Gerd Müller. Le champion du monde allemand s’est éteint à l’âge de 75 ans.

Dans un communiqué, le Bayern Munich a annoncé ce dimanche, le décès de l’une de ses légendes. L’attaquant historique du club bavarois, Gerd Müller, s’en est allé. Atteint de la maladie d’Alzheimer, il est décédé ce dimanche matin à 75 ans.

Der FC Bayern trauert um Gerd Müller.



Heute steht die Welt des FC Bayern still. Der deutsche Rekordmeister und seine gesamte Fangemeinde trauern um Gerd Müller, der am frühen Sonntagmorgen im Alter von 75 Jahren gestorben ist. — FC Bayern München (@FCBayern) August 15, 2021

A lire aussi: Bayern Munich: la tuile pour Alphonso Davies

En Bundesliga, il avait terminé meilleur buteur à sept reprises. Il a notamment inscrit 566 buts avec le plus grand club du pays, en 607 rencontres, tout comme il a le record de buts en Bundesliga avec 365 réalisations. Avec la sélection nationale ouest-allemande, il avait remporté le Championnat d’Europe en 1972 et la Coupe du monde en 1974. Il a également remporté 4 fois le titre de Bundesliga et trois Ligue des Champions, en plus du Ballon d’Or 1970, étant au passage le meilleur buteur du Mondial 70 avec 10 réalisations.