Barça – Malaise: Joan Laporta lâche ses vérités sur Lionel Messi

En conférence de presse ce lundi, le président du Barça, Joan Laporta, est revenu sur le départ de Lionel Messi au PSG et s’est défendu contre ses détracteurs qui le juge responsable de la non-prolongation de la Pulga.

Une semaine après le départ de Lionel Messi du Barça…qui a finalement signé au PSG, le dossier de l’Argentin fait toujours débat en Catalogne. Alors que le club blaugrana a officiellement annoncé qu’il s’est séparé de son joueur en raison d’obstacles économiques et structurels, beaucoup reprochent à la nouvelle direction de ne pas avoir assez fait pour retenir le sextuple Ballon d’or en Espagne.

Particulièrement attaqué dans ce dossier, Joan Laporta, qui avait entre temps rejeté la responsabilité sur l’ancienne administration, est revenu à la charge. En conférence de presse ce lundi, le dirigeant culé a maintenu ses propos en ajoutant cette fois-ci que sa décision de ne pas prolonger la Pulga dans ces conditions, était la meilleure.

« La situation était dramatique, si elle était arrivée plus tard, nous aurions eu une ou deux années de plus de Messi. Des sentiments ? J’ai le sentiment que la bonne chose a été faite. Lors de sa présentation, quand on pense à lui et qu’on lui souhaite bonne chance, je l’ai aussi vu heureux. Il le mérite, ainsi que toute sa famille. Maintenant, peut-être que nous serons rivaux et que nous devrons l’intégrer. La motivation de notre côté est maximale. Vous pouvez voir dans l’équipe que le vestiaire est fort, motivé et engagé. Ce que je peux vous dire, c’est que nous avons fait tout ce qui était possible dans le cadre des possibilités économiques du club », a déclaré Joan Laporta.

« La seule chose que j’ai à dire à Messi est que nous lui sommes éternellement reconnaissants. C’est une histoire d’amour entre Messi et le Barça. C’est une relation de plusieurs années qui s’est détériorée et c’est la loi de la vie. Nous avons avancé le poste de Messi de deux ans. Ce qui était prévu, c’était deux ans. C’était structuré d’une façon, puis d’une autre, mais ça ne collait pas. Messi est le meilleur joueur du monde et a ses aspirations, comme c’est normal, et il avait des offres, comme nous l’avons vu, de clubs prêts à payer des sommes importantes. Sa présentation au PSG ? Des sentiments mitigés, comme tous les fans du Barça. J’aurais préféré le voir au Barça même si je suis convaincu que nous avons pris la bonne décision, car l’institution est au-dessus de tout », a-t-il ajouté.

Mais il ne finit pas sans revenir sur sa relation avec la Pulga : « Je fais référence à une relation fructueuse parce que ces dernières années, l’équipe, et pas seulement Leo, n’a pas obtenu les résultats escomptés. Nous aurions aimé qu’il termine sa carrière au Barça, mais ce n’était pas possible pour des raisons objectives. »

52 millions d’euros dus à Lionel Messi

Mais, même si la gestion du club sous Bartomeu a plongé le Barça dans la crise actuelle, Joan Laporta va devoir mettre de nouveau la main à la poche. Selon le quotidien Sport, la direction barcelonaise va rembourser 52 millions d’euros à Lionel Messi, qui constitue une partie de ses salaires impayés.

Une dette colossale que le Barça va devoir éponger tôt ou tard surtout que cela ne concerne pas que la star argentine. Tous les joueurs de l’effectif ont conclu un accord avec la direction et, même si les autres sommes sont inférieures au montant dû au sextuple Ballon d’or, les dirigeants barcelonais espèrent pouvoir se délester de cette dette colossale au maximum en 2022. Le Barça n’a visiblement pas encore fini avec ses problèmes financiers.