Barça: Luis Suarez, Griezmann, Ter Stegen, Alba et Puig réagissent au départ de Lionel Messi

Les réactions fusent de partout depuis l’annonce du départ de Lionel Messi du Barça. De Benzema à Luis Suarez en passant par Guardiola, le monde du football a donné de la voie face à cette annonce inattendue. Bouleversé et déboussolé par cette annonce inattendue, le vestiaire blaugrana n’a pas été en reste.

Pour cette nouvelle vague de réactions au départ de Lionel Messi, Luis Suarez a été celui qui s’est illustré en premier : « Chevalier Messi, je sais qu’il y a beaucoup de mots pour raconter L’HISTOIRE QUE TU AS ÉCRITE à Barcelone. Le club qui t’a vu grandir, le club que tu aimes tant et pour qui tu as remporté tant de titres jusqu’à ce que tu deviennes le MEILLEUR JOUEUR DE L’HISTOIRE. Je te serai toujours reconnaissant de la façon dont tu m’as reçu depuis mon arrivée en raison de ta grande personnalité. Fier d’avoir partagé des milliers de moments merveilleux à Barcelone et d’avoir la chance d’avoir joué avec toi. L’avenir est le meilleur pour toi et ta famille. Je t’aime beaucoup. »

Il a été suivi des Français Griezmann et Puig : « La seule chose que je puisse te dire et que tout amateur de foot y pensera : MERCI ! Merci pour tout ce que tu as fait à Barcelone ! Pour la ville, pour le club… tu as tout changé ! Je suis sûr que ce n’est pas un au revoir, mais à plus tard et que ton chemin se recroisera avec le FC Barcelone. Je te souhaite le meilleur, que toi et ta famille, soyez heureux où que vous alliez. Très peu savent ce que c’est d’être Messi et tu as été un exemple pour moi à tous points de vue. » Puig : « J’ai pu vivre le rêve de tout enfant dont la passion est le football. Pouvoir partager un vestiaire et une équipe avec le meilleur joueur du monde. Vivre, apprendre et rivaliser avec lui est la meilleure chose qui soit arrivée à moi au cours de ces deux dernières années. Merci Leo. Tu vas beaucoup nous manquer. Bonne chance. »

Le gardien allemand Ter Stegen est aussi de la partie : « Cela a été un plaisir d’avoir joué avec toi pendant toutes ces années et de vivre de nombreuses joies importantes concernant les moments et les titres. Bien que de temps en temps nous ne partagions pas le même avis, nous sommes toujours allés dans la même direction et chacun de nous a grandi en tant que personne au-delà de gagner ou de perdre. Merci ! Tu es entré dans l’histoire avec le club de ta vie et tu en sortiras comme une véritable légende du football, un exploit qu’un footballeur ne pourra jamais approcher. Tu as changé de foot. Je te souhaite, ainsi qu’à ta famille, le meilleur pour ce qui t’attend. Un gros câlin également de Dani et Ben ».

Par ailleurs, son partenaire Jordi Alba a aussi participé à la fête : « Quel privilège d’avoir pu partager ces 9 saisons ensemble. Quelles belles expériences nous avons vécues et comment nous avons surmonté des moments difficiles. J’ai eu la chance de pouvoir vivre ton premier but en 2005 contre Albacete au Camp Nou et je n’aurais jamais pensé qu’un jour nous aurions cette complicité qu’avec juste un coup d’œil, nous nous comprenions. Comment vais-je le manquer ! Tu n’es pas seulement le plus grand joueur de l’histoire du football, mais tu es aussi un être humain exceptionnel. Ami, merci du fond du cœur pour tout ce que tu as donné au club, pour ton amitié, pour ton soutien dans les jours gris, pour les grands moments vécus qui resteront à jamais dans notre mémoire. Je te souhaite, ainsi qu’à toute ta famille, le meilleur dans ta nouvelle aventure. Un gros câlin, je t’aime frère. »