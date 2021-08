Barça: la sortie énergique de la femme de Lionel Messi sur la situation de son mari

Antonella Roccuzzo, la femme de Lionel Messi, a envoyé un message très ferme sur les réseaux sociaux concernant la situation de son mari qui a quitté le Barça après 17 années passées en Catalogne et qui devrait vraisemblablement s’engager avec le PSG.

C’est une évidence. Au Barça depuis 2004, Lionel Messi ne jouera pas pour le club catalan cet été. Le joueur, arrivé en fin de contrat en fin juin dernier, n’a pas renouvelé son bail avec les Blaugranas en raison notamment des contraintes financières de l’écurie espagnole. Une aubaine pour le PSG qui a sauté sur l’occasion pour s’offrir le meilleur joueur de l’histoire.

Alors qu’il fait toujours languir les dirigeants parisiens, lui qui est attendu en ce début de la semaine à Paris pour officialiser son contrat, le sextuple Ballon d’or a reçu un message de la part de sa femme. Très active dans la carrière de son mari, Antonella Roccuzzo aurait, selon les médias espagnols, recommandé à « La Pulga » de s’engager en MLS, chez l’Inter Miami de David Beckham.

La mannequin argentin a apporté son soutien à son homme qui était apparu en larmes lors de sa conférence de presse au Camp Nou dimanche dernier. Dans un post sur instagram, où elle a accompagné d’une photo de la famille Messi et de l’impressionnante collection de trophée que le natif de Rosario a gagné à Barcelone, la jeune femme a affirmé que le désormais ex-capitaine blaugrana ressortira plus fort de cette épreuve.

« C’est tellement difficile de résumer en quelques mots ce que nous avons vécu pendant toutes ces années! » a-t-elle écrit sur Instagram. « Tant d’émotions qui marqueront nos vies pour toujours. Comme dit le proverbe, cependant, ce qui ne nous tue pas, nous rend plus forts ! Avec notre famille qui nous soutient, nous repartirons sur ce terrain, plus forts que jamais . Nous serons ensemble quelle que soit la prochaine destination, mais nous irons toujours de l’avant ! Je t’aime ! »

Prime à la signature et droit à l’image

Aperçu lundi en maillot de bain à Barcelone alors qu’il était attendu aux Parcs des Princes pour sa signature au PSG, Lionel Messi profite de son statut de chômeur au milieu des siens et ne s’envolera pour la France que lorsque les deux parties (le clan Messi et les dirigeants parisiens) auront trouvé un accord définitif, a en croire plusieurs médias français et argentins.

Dans une publication sur son site internet, Mundo Deportivo a fait le point sur cette affaire qui tient en haleine le monde du football. Le média pro-Barça a expliqué que les deux camps ont encore à régler plusieurs points.

Le premier point concerne le montant de la prime à la signature que le joueur de 34 ans va toucher, une somme qui devrait tourner autour de 25 et 30 millions d’euros, selon les médias. L’autre point important est relatif au droit à l’image. « Leo s’habille avec Adidas tandis que Nike est l’équipementier du PSG », relève notamment la publication catalane, des points qui sont toujours en discussions entre les deux parties.

Par ailleurs, note Mundo Deportivo, les deux parties ne devraient pas arriver à un accord dans l’immédiat. Les fans du PSG vont devoir attendre encore quelques temps avant éventuellement de voir le meilleur joueur du monde porter la tunique des Rouge et Bleu. Mais avec le PSG qui cherche à vite finaliser le dossier de l’Argentin, une issue rapide n’est pas à exclure.