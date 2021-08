Barça: la situation de Lionel Messi inquiète le vestiaire blaugrana

Sans engagement depuis la fin de son contrat en 30 juin dernier, Lionel Messi n’a toujours pas prolongé avec le Barça. Alors que la Liga démarre dans deux semaines, le retour de l’Argentin se fait de plus en plus attendre.

Sans club depuis la fin de son contrat avec le Barça au 30 juin dernier, l’avenir de Lionel Messi est toujours indécis. L’Argentin n’a toujours pas prolongé avec le club culé alors que la presse espagnole annonce un accord entre les deux parties dans les prochains jours.

Et pour cause, les difficultés financières dont font face les dirigeants catalan. Durement frappé par la crise du coronavirus, Joan Laporta aurait des difficultés pour finaliser le bail de la Pulga. Malgré la vente dernièrement de certains joueurs, le géant espagnol n’aurait toujours pas assez de fonds pour s’offrir le meilleur buteur de la Liga.

Une situation inconfortable pour le Barça alors que le championnat démarre le 13 août prochain. Dans le vestiaire blaugrana, Lionel Messi est lui attendu de pied ferme…

Dans un entretien accordé au quotidien Sport, Frenkie de Jong s’est exprimé sur la situation de Lionel Messi, tout en complimentant l’Argentin : « Il a joué et gagné la Copa America et ça s’est terminé le 11 juillet. Il est normal qu’il soit toujours en vacances et j’espère qu’il reviendra rapidement avec nous. (…) C’est le meilleur joueur du monde, sans lui ici, c’est très différent. » En attendant, c’est sans Lionel Messi que le Barça poursuit sa préparation en Allemagne.