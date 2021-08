Amazon, le géant du e-commerce, “demande aux gens de vendre leur corps” à 10 dollars

Amazon veut bien votre empreinte palmaire, à tel point que le commerçant en ligne est prêt à vous donner “seulement” 10 dollars si vous le faites. Son but est d’améliorer son système de reconnaissance d’empreinte au niveau de la paume.

En septembre dernier, Amazon a présenté son nouveau impression de palmier scanners, Amazon One, afin que les clients puissent payer des marchandises dans certains magasins en agitant leurs empreintes de paume sur l’un de ces scanners. Et pour attirer de plus en plus de clients, le géant de l’e-commerce offre un bon d’achat de 10 euros en échange de l’empreinte palmaire.

Considéré comme le futur moyen de paiement facile et lancé, il y a moins d’un an, le service Amazon One est disponible dans plusieurs magasins des États-Unis, notamment à New York, dans le New Jersey, dans le Maryland et au Texas.

“C’est horrible qu’Amazon demande aux gens de vendre leur corps”

Dans un e-mail adressé à TechCrunch, Albert Fox Cahn (directeur exécutif du Surveillance Technology Oversight Project basé à New York) déclare “qu’il est horrible qu’Amazon demande aux gens de vendre leur corps, mais il est encore pire que les gens le fassent pour un prix aussi bas”. “Les données biométriques sont l’un des seuls moyens pour les entreprises et les gouvernements de nous suivre en permanence. Vous pouvez changer votre nom, vous pouvez changer votre numéro de sécurité sociale, mais vous ne pouvez pas changer l’empreinte de votre paume. Plus nous normalisons ces tactiques, plus il sera difficile d’y échapper”, a-t-il encore ajouté.

Avec Amazon One, les clients risquent d’être assez réticents pour fournir leurs données biométriques. Pour rappel, Amazon avait permis à la police d’espionner des millions d’utilisateurs sans autorisation avec sa sonnette Ring et, plus récemment, écopé d’une amende record pour avoir violé les règles de l’UE en matière de confidentialité liée à sa technologie publicitaire. L’entreprise n’a pas toujours très bonne réputation quand il est question de confidentialité des données des utilisateurs.