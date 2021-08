Afghanistan: les Taliban revendiquent l’attentat-suicide contre le ministre de la Défense

Les Taliban ont revendiqué, ce mercredi, l’attaque qui a pris pour cible le ministre afghan de la Défense et qui a fait 8 morts, le mardi 03 août 2021.

L’avancée des Taliban en Afghanistan est un secret de polichinelle. Depuis le retrait progressif des forces américaines, les Taliban ont pris le dessus dans les combats qui les opposent aux forces afghanes. Kaboul, la ville la plus protégée par l’Etat afghan, risque désormais de tomber dans les mains de l’ennemi.

Ce mercredi, les Taliban ont revendiqué l’attentat-suicide contre le ministre de la Défense et qui a fait 8 morts. «La nuit dernière, une attaque-suicide a été menée contre la résidence du ministre de la Défense (…) par un groupe de moudjahidine équipés d’armes légères et lourdes», a déclaré dans un communiqué, Zabihullah Mujahid, un porte-parole des Taliban.

Dans le communiqué, les Taliban ont également menacé de mener de nouvelles attaques contres les autorités gouvernementales. Cette attaque est «le début de représailles» à venir contre des responsables gouvernementaux, avertit le communiqué.

La sécurité de l’aéroport de Kaboul en débat

Depuis le retrait entamé des américains de l’Afghanistan, les Taliban montent en puissance et prennent progressivement le contrôle de plusieurs axes stratégiques. Plusieurs postes frontaliers ont d’ores et déjà été repris par les Taliban qui ne sont pas non plus d’accord sur la sécurité de l’aéroport de Kaboul que la Turquie entend assurer après le retrait définitif des soldats américains.

Des pourparlers ont donc été annoncés entre le président Erdogan et les Taliban, mais rien de concluant n’est à retenir pour l’instant.