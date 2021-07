Tunisie: «je ne me transformerai pas en dictateur», le président Kais Saied rassure

Deux députés tunisiens ont été mis aux arrêts vendredi après que le président du pays a levé leur immunité lorsqu’il a pris le contrôle du gouvernement cette semaine. Accusé de plonger dans la dictature, Kais Saied a indiqué que cela ne risquait pas d’arriver.

La Tunisie a été plongée dans une crise politique par la décision du président Kais Saied dimanche, de limoger le Premier ministre et de suspendre le parlement pendant 30 jours, ce qui a conduit les principaux partis à l’accuser de coup d’État, a rapporté Al-Jazeera. Cependant, il n’a pas encore nommé un nouveau Premier ministre par intérim et mis en place une feuille de route pour mettre fin aux mesures d’urgence, une procédure nécessaire pour rassurer les Tunisiens.

Alors que les critiques lui rappellent les lois de la République et que d’autre l’accusent de s’accaparer du pouvoir, le président s’est justifié en indiquant que « je connais très bien les textes constitutionnels, je les respecte et je les ai enseignés et après tout ce temps je ne me transformerai pas en dictateur comme certains l’ont dit ».

Dimanche, Saied a levé l’immunité des membres du parlement, les laissant tous susceptibles d’être arrêtés en cas de poursuite contre eux. Les inquiétudes concernant les droits et libertés en Tunisie, une démocratie depuis la révolution de 2011, ont augmenté vendredi après l’arrestation du parlementaire et blogueur influent Yassin Ayari et l’annonce d’enquêtes sur des allégations de violence commises par des personnes protestant contre les actions de Saied lors d’une manifestation lundi.

La justice militaire a déclaré qu’Ayari avait été emprisonné par une décision judiciaire rendue il y a trois ans pour avoir diffamé l’armée. Ayari s’est prononcé contre l’armée et le gouvernement et a rencontré des problèmes juridiques dans le passé. Un autre député, Maher Zid du parti conservateur musulman Karama, a été arrêté vendredi soir, selon son avocat. Il a été condamné à deux ans de prison en 2018 pour avoir offensé des personnes sur les réseaux sociaux et insulté le président de l’époque.

La décision de Saied de prendre le contrôle de l’exécutif semble avoir un large soutien populaire en Tunisie, où des années de mauvaise gouvernance, de corruption, de paralysie politique et de stagnation économique ont été aggravées cette année par une augmentation meurtrière des cas de COVID-19.