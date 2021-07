Sommet mondial sur l’éducation: Muhammadu Buhari à Londres pour faire d’une pierre deux coups

Muhammadu Buhari quitte Abuja, aujourd’hui, le 26 juillet 2021. Le Président nigérian se rend au Royaume-Uni pour participer au Sommet mondial de l’éducation sur le financement du Partenariat mondial pour l’éducation (GPE) 2021-2025; et prendra également un rendez-vous avec ses médecins.

Le Président nigérian sera absent du territoire pendant plus de deux semaines. Muhammadu Buhari se rend à Londres, 26 juillet 2021, au Royaume-Uni, pour participer au Sommet mondial sur l’éducation consacré au financement du Partenariat mondial pour l’éducation (PME) 2021-2025.

« Le sommet, qui sera coorganisé par le Premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson, et le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, réunira des chefs d’État et de gouvernement ainsi que des parties prenantes et des responsables de la jeunesse, et offrira une plateforme permettant aux partenaires de tracer la voie à suivre pour transformer les systèmes éducatifs des pays partenaires, grâce à l’échange de bonnes pratiques », explique Femi Adesina, qui est le conseiller spécial du président pour les médias et la communication. « Elle sera également l’occasion pour les dirigeants de s’engager sur cinq ans à soutenir le travail du GPE pour aider à transformer les systèmes éducatifs dans 90 pays et territoires », a déclaré M. Adeshina.

Ce voyage sera également l’occasion pour le Général à la retraite de voir ses médecins. Adeshina a également expliqué qu’après le sommet, le président passera quelques jours pour un contrôle médical prévu à l’avance. Le président sera accompagné dans son voyage par le ministre des Affaires étrangères, Geoffrey Onyeama, le ministre de l’Éducation nationale, Chukwuemeka Nwajiuba, le conseiller à la sécurité nationale, le Général de division Babagana Monguno (retraité) et le directeur général de l’Agence nationale de renseignement, Ahmed Rufai Abubakar.

La composition de la délégation laisse clairement transparaître que la question sécuritaire sera au rendez-vous. En effet, le président Buhari tiendra également une réunion bilatérale avec le Premier ministre Boris Johnson.