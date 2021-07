Samuel Eto’o : « l’un des plus grands moments de ma vie a été de rencontrer feu Nelson Mandela »

Dans un message posté dimanche sur les réseaux sociaux, l’ancien attaquant camerounais, Samuel Eto’o, a rendu un vibrant hommage à l’ex-président sud-africain Nelson Mandela, à l’occasion de la journée dédiée à l’icone mondiale et symbole de la lutte anti-apartheid.

A l’instar d’autres célébrités sur le continent, Samuel Eto’o a aussi célébré le Mandela Day 2021. Visiblement grand admirateur du leader sud-africain, l’ancien capitaine des Lions Indomptables du Cameroun a rendu un vibrant hommage à l’ex-président de la nation arc-en-ciel.

Dans un message sur sa page Facebook, le quadruple Ballon d’or africain a chanté à la gloire du premier président noir de l’Afrique du Sud. Il croit qu’il a eu une immense chance de discuter avec Nelson Mandela de son vivant.

« L’un des plus grands moments de ma vie a été de rencontrer feu Nelson Mandela qui m’a toujours inspiré à utiliser mes talents pour aider les autres, en particulier les jeunes défavorisés par le biais de l’éducation, de la santé et du sport », a écrit Eto’o.

« Alors que la Journée Mandela 2021 tire à sa fin, rappelez-vous qu’il est encore temps d’honorer son héritage en donnant 67 minutes de votre temps au service des autres – symbolisant les 67 années que Mandela a passées à lutter pour la justice sociale », a-t-il ajouté.

La Journée internationale Nelson Mandela fut proclamée par l’Unesco le 10 novembre 2009 et célébrée le 18 juillet de chaque année afin de commémorer la contribution de Nelson Mandela, militant de la cause anti-apartheid et premier président noir d’Afrique du Sud, à « la promotion d’une culture de paix ».