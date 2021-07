« Rien, ni personne ne viendra distraire Moele-Bénin… », Jacques Ayadji

Le président du Mouvement des Élites Engagées pour l’Émancipation du Bénin (Moele-Bénin) s’est prononcé à nouveau sur les derniers événements survenus au sein du parti. Jacques Ayadji rassure de la sérénité qui règne au sein de la formation politique qu’il dirige et réaffirme son soutien au Chef de l’Etat.

Dans une adresse en date du mercredi 07 juillet 2021, le président du Moele-Bénin est revenu sur les derniers événements qui ont touché la formation politique. Il a signifié à nouveau qu’il s’agit d’une crise de croissance, qui permettra certainement au parti de prendre un nouvel envol.

En interne, mon message aux militants invitait au calme et à la sérénité car les crises de maturité et de croissance font partie de la vie et les crises de confiance sont inhérentes à toute organisation sociale, l’homme étant d’essence, un être capable de mutations et de revirements au gré de ses intérêts. Jacques Ayadji

Pour Jacques Ayadji, il n’y a pas péril en la demeure. « Aujourd’hui, il me plaît de vous confirmer que les polémiques entretenues à dessein ne l’emporteront pas sur la tendance au resserrement des rangs et à la mobilisation pour affronter les défis du moment et ceux à venir », a-t-il dit.

En effet, rien, ni personne ne viendra distraire MOELE-Benin de sa dynamique de progrès. Jacques Ayadji



Jacques Ayadji assure que sa détermination, à conduire le parti, ne sera nullement touchée par des manœuvres politiques. « Les calomnies, les mensonges et autres contrevérités distillées çà et là ne peuvent en rien émousser ma détermination, en ma qualité de premier responsable du parti à conduire la barque Moele-Bénin dans le respect des uns et des autres, mais surtout dans la transparence et la ferme volonté d’agir pour atteindre les objectifs que nous nous sommes librement fixés », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, à travers son message, Jacques Ayadji a réaffirmé le soutien de son parti aux actions du Président Patrice Talon. « Notre soutien au chef de l’Etat reste indéfectible et notre présence loyale à ses côtés n’a d’autre but que de contribuer à asseoir une nouvelle vision de la politique au Bénin, celle qui consiste à entretenir tout édifice bâti au prix de grands sacrifices… », a conclu Jacques Ayadji.