Ressources minérales du Plateau: exploitants réprimés, matériels saisis suite à une descente de la BMC

Les membres de la Brigade mobile de contrôle (BMC), sous la houlette du préfet du département du Plateau, ont effectué le mardi et le mercredi derniers, une descente inopinée dans quelques carrières d’exploitation.

Cette descente a permis à l’équipe de contrôle de réprimer des exploitants illégaux et de sensibiliser d’autres sur des sites artisanaux et industriels dans les communes de Sakété, Adja-Ouèrè et Pobè.

A Lire aussi: Bénin – Crue du fleuve Mono: Louis Vlavonou et une délégation de députés sur le terrain

Selon les informations de l’Agence Bénin Presse, l’opération a permis d’interpeller des véhicules, qui sont mis à la fourrière, de garder à vue des exploitants illégaux des carrières d’extradition de ressources minérales et de saisir des matériels d’exploitation.

Ainsi, se présente la moisson de la toute première mission effectuée par la Brigade mobile de contrôle des carrières d’exploitation des ressources minérales dans le département du Plateau après son opérationnalisation.

Les véhicules interpellés sont en état de chargement de sable, des camions appartenant à des sociétés exploitant illégalement des carrières dans le département.

« On ne se lève pas pour créer une carrière d’extraction de sable, de latérite ou d’autres ressources minières. C’est un secteur réglementé par des textes au Bénin. Mais malgré ça, les gens se mettent à créer illégalement des carrières et créent d’énormes dégâts environnementaux sans même prendre le certificat d’occupation de site que délivre la mairie« , a fait remarquer le préfet.

L’autre chose, précise l’autorité préfectorale, même les sociétés en charge de construction des routes, occasionnent également un désordre total en la matière dans le département.

Elles ouvrent des carrières illégales de gauche à droite, et quand elles finissent, au lieu de restaurer l’espace, laissent de grands trous, créant ainsi d’énormes dégâts environnementaux, a poursuivi le préfet Daniel Valère Sètonnougbo, selon des propos rapportés par l’ABP.

Rappelons par ailleurs que les membres de la Brigade mobile de contrôle des carrières, dans le département du Plateau, se sont rendus sur la carrière industrielle de l’usine de production de ciment d’Onigbolo dans la commune de Pobè, où des recommandations ont été faites aux responsables de ladite unité de production.