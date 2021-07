République dominicaine: un avion militaire écrasé à la frontière avec Haïti (média)

Un avion militaire de l’armé dominicaine s’est écrasé ce mercredi à la frontière avec Haïti, endeuillé par l’assassinat du président Jovenel Moïse, a annoncé la presse locale.

Un hélicoptère de l’armée de la République dominicaine s’est écrasé ce mercredi à la frontière avec Haiti, a annoncé le média local Dia. L’appareil patrouillait dans l’espace aérien frontalier dans le cadre d’une opération militaire dans les zones frontalières, lancée par l’armée sur fond d’assassinat du Président haïtien, Jovenel Moïse.

Selon le média, l’aéronef s’est abîmé lors de son atterrissage dans la ville frontalière de Jimani. Pour l’heure, on ignore s’il y a eu des victimes. Un peu plus tôt dans la journée, la Dominique a annoncé la fermeture de sa frontière avec Haiti.

Assassiné par des « mercenaires professionnels »

Le président haïtien, Jovenel Moïse, a été assassiné dans une attaque armée perpétrée contre sa résidence privée dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet 2021. Selon l’ambassadeur haïtien à Washington, il s’agit de mercenaires «professionnels».

le Premier ministre sortant, Claude Joseph, qui a appelé la population au calme et indiqué que la police et l’armée allaient assurer le maintien de l’ordre, a dit que cet acte «inhumain et barbare» ne resterait «pas impuni». L’état d’urgence a été décrété dans ce pays qui observera 15 jours de deuil.