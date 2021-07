Rencontre Gbagbo-Bédié: voici le communiqué final

L’ex-président Laurent Gbagbo a rendu une visite à l’ancien président Henri Konan Bédié ce week-end. La rencontre a été une occasion pour les deux anciens présidents d’exprimer leur compassion et solidarité au peuple ivoirien « pour les traumatismes et les nombreux préjudices subis au cours des différentes crises qu’a connues la Côte d’Ivoire ».

Conformément à la tradition africaine, Laurent Gbagbo a rendu une visite fraternelle à son ainé, Henri Konan Bédié, après son retour au pays. Au cours de leur rencontre, les deux anciens présidents ont convenu de l’urgente nécessité d’œuvrer pour le retour d’une paix définitive et durable en Côte d’Ivoire.

A lire aussi: Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo rend visite à son ancien rival Henri Konan Bédié

Pour Henri Konan Bédié, la visite de Laurent Gbagbo est un acte fort, à la fois de rapprochement et de convergence de vue sur le besoin de la réconciliation nationale.

Ci-dessous, le communiqué final de la rencontre Bédié-Gbagbo:

Le samedi 10 et le dimanche 11 juillet 2021, Son Excellence Laurent GBAGBO, a séjourné à Daoukro, le village natal de Son Excellence Henri KONAN BEDIE.

En effet, revenu dans son pays, la Côte d’Ivoire, le 17 juin 2021, après son acquittement définitif et total par la Cour Pénale Internationale (CPI), Son Excellence Laurent GBAGBO, conformément à la tradition africaine, a rendu une visite fraternelle à Daoukro, à son ainé, Son Excellence Henri KONAN BEDIE.

Les présidents Henri KONAN BEDIE et Laurent GBAGBO se sont particulièrement réjouis de cette première rencontre, après le retour du Président Laurent GBAGBO en Côte d’Ivoire.

Les deux personnalités ont tenu à exprimer, leur compassion et leur solidarité au peuple de Côte d’Ivoire pour les traumatismes et les nombreux préjudices subis au cours des différentes crises qu’a connues la Côte d’Ivoire.

Le Président Laurent GBAGBO a exprimé de vive voix, à son frère aîné, le Président Henri KONAN BEDIE, ses sincères remerciements pour le soutien ferme qu’il lui a apporté dans les moments difficiles. À cet égard, le Président Laurent GBAGBO a rappelé la mémorable visite que lui a rendue, le Président Henri KONAN BEDIE, à Bruxelles (Belgique), le 29 juillet 2019.

En réponse, le Président Henri KONAN BEDIE, s’est particulièrement réjoui du retour de son frère cadet le Président Laurent GBAGBO sur la terre de ses ancêtres et a vivement souhaité sa participation active au processus de Réconciliation Nationale.

Après plusieurs entretiens entre les deux personnalités, son Excellence Henri Konan BEDIE, et Son Excellence Laurent GBAGBO, ont convenu de l’urgente nécessité d’œuvrer pour le retour d’une paix définitive et durable en Côte d’Ivoire.

Son Excellence, le Président Henri KONAN BEDIE, très sensible à la visite de son frère, a chaleureusement remercié Son excellence, le Président Laurent GBAGBO et s’est dit heureux et fier de cette visite fraternelle.

Le Président Henri KONAN BEDIE ressent cette visite comme un acte fort, à la fois de rapprochement et de convergence de vue sur le besoin de la réconciliation nationale.

Son Excellence Laurent GBAGBO, très touché par les marques de sympathie et de ferveur des populations venues à sa rencontre ainsi que par la qualité de l’accueil et du séjour, qui lui ont été offerts par Son Excellence Henri KONAN BEDIE et son épouse, a adressé, au nom de la délégation qui l’accompagne et en son nom propre, ses remerciements à son hôte et à toutes les populations de la région du IFFOU.

En conclusion, les Présidents Henri KONAN BEDIE et Laurent GBAGBO ont réitéré leur volonté commune d’œuvrer à la réconciliation nationale.

Les Présidents HENRI KONAN BEDIE et LAURENT GBAGBO invitent toutes les ivoiriennes et tous les ivoiriens à se mobiliser pour un dialogue national, la compréhension mutuelle, la fraternité vraie et la Paix.

Fait à Daoukro, le 11 juillet 2021

AKOTO KOUASSI Olivier

Député de Daoukro / N’gattakro

𝗦𝗘𝗥𝗩𝗜𝗖𝗘 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗙𝗣𝗜