Real Madrid: Carlo Ancelotti débute la pré-saison avec 13 joueurs

Carlo Ancelotti, le nouvel entraîneur du Real Madrid, commence officiellement son deuxième passage sur le banc madrilène, ce lundi 5 juillet 2021. L’italien n’a que 13 joueurs de l’équipe première à sa disposition pour débuter la préparation de la nouvelle saison.

La saison du Real commence officiellement ce lundi. Au programme, les traditionnelles visites médicales pour commencer, puis une séance d’entraînement, la première dirigée par Carlo Ancelotti et son acolyte, Pintus, depuis leur retour, séance prévue à 16h (GMT). Mais au début des préparations, plusieurs joueurs du club manquent à l’appel.

En effet, les 8 représentants madrilènes à l’Euro (Bale, Hazard, Courtois, Alaba, Varane, Benzema, Kroos et Modric), les 4 de la Copa América (Casemiro, Militao, Vinicius et Fede Valverde) et ceux qui ont été appelés pour les Jeux Olympiques (Asensio, Ceballos, Vallejo et Kubo) seront tous absents. Ça fait 16 joueurs qui vont rater le début de la préparation des Merengue, pour seulement 13 présents.

Les 13 joueurs présents vont passer leur visite médicale ce jour, avant la première séance d’entraînement de l’après-midi. Il s’agit de: Lunin, Carvajal, Nacho, Marcelo, Lucas Vazquez, Odriozola, Ferland Mendy, Isco, Odegaard, Mariano, Brahim Díaz, Rodrygo et Luka Jovic. 10 joueurs de l’équipe réserve se joindront aux séances d’entraînement.

Quand aux 16 absents, il est prévu que ces derniers se réincorporent progressivement au groupe, en fonction de la date de leur dernier match joué en sélection, à partir de la semaine du 19 juillet.