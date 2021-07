Real Madrid: Alaba rend hommage à Sergio Ramos et évoque le cas Mbappé

Nouveau joueur du Real Madrid, David Alaba a accordé ce mercredi sa première conférence de presse au club madrilène. Le latéral autrichien a rendu hommage à l’ancien capitaine Sergio Ramos, parti au PSG, et a évoqué le cas Kylian Mbappé.

Engagé avec le Real Madrid pour les cinq prochaines saisons, David Alaba va tenter de faire mieux qu’au Bayern Munich où il a tout gagné avec le club bavarois. Le latéral autrichien, arrivé libre cet été à Madrid, a été officiellement présenté au club madrilène ce mercredi. où il a hérité du numéro 4 porté par Sergio Ramos, parti depuis au PSG.

Face aux médias pour sa première conférence de presse en tant que Merengue, le joueur de 30 ans n’a pas échappé aux questions sur ce numéro lourd à porter. « J’en ai parlé au club, il n’y en avait pas d’autre numéro disponible non plus. Je sais ce que ça veut dire et c’est un honneur de le porter, ça me motive beaucoup. Cela représente la force et le leadership. Je ne suis pas venu à Madrid pour me comparer aux autres, je veux être Alaba et continuer à l’être. Je vais apporter mes capacités et mes forces, être moi-même », a tout d’abord déclaré Alaba.

Avant de rendre un hommage appuyé à Sergio Ramos, qui reste l’un des capitaines les plus emblématique de la Casa Blanca. « Ramos est ici depuis une décennie et c’est un leader, nous le savons tous et c’est dans la tête de tout le monde, mais on m’a dit que c’était le seul numéro disponible et je ne voulais pas demander à d’autres coéquipiers pour changer ce numéro. Je veux l’honorer », a ajouté l’ancien munichois sur le sujet.

Lancé par les journalistes sur la rumeur Kylian Mbappé, David Alaba a préféré ne pas s’aventurer sur ce terrain même s’il a reconnu le talent du joueur français, sous contrat avec le PSG jusqu’en 2022. « Jouer avec Mbappé ? C’est un joueur de classe mondiale mais je pense que c’est une question qui devrait être adressée à d’autres personnes », a répliqué le nouveau merengue.