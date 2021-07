RDC: le président Félix Tshisékédi veut briguer un autre mandat

Le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisékédi, a déclaré ce jeudi qu’il se présentera à l’élection présidentielle de 2023, alors que le dirigeant congolais boucle la moitié de son premier mandat à la tête du pays.

« Sur mon intention de me repositionner en 2023 (…) je veux continuer. J’ai une vision pour ce pays : je veux voir ce pays se transformer, je crois que nous avons une chance, une occasion de transformer ce pays, nous devons le faire », a déclaré le président Tshisekedi dans une interview à la télévision publique, la RTNC.

« Je ne veux pas qu’on pense que comme j’ai cette ambition, je vais me comporter comme si j’étais en campagne. Lorsque le travail sera fini, nous retournerons vers le peuple pour solliciter les suffrages », a ajouté le chef de l’État.

Deux jours plus tôt, dans une autre interview à l’hebdomadaire Jeune Afrique, M. Tshisekedi avait tenu des propos similaires. « J’ai le droit de faire deux mandats, pourquoi m’arrêterais-je en chemin ? J’ai une vision pour ce pays, je veux la concrétiser. Si le peuple veut bien m’accorder ce second mandat, je poursuivrai ma mission. Et après, je passerai la main », avait-il alors déclaré.

Ancien opposant, Félix Tshisékédi avait pris les rênes de la RDC en 2019 à la suite de l’élection présentielle controversée de décembre 2018. La Constitution congolaise limite à deux, le nombre de mandats (d’une durée de cinq ans) à la magistrature suprême.