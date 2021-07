Philippines: 45 morts dans l’accident d’un avion militaire

L’armée philippine a annoncé ce dimanche, la mort d’au moins 45 personnes dans l’accident d’un avion militaire qui a pris feu, après avoir manqué la piste d’atterrissage.

Des dizaines de blessées et au moins 45 personnes mortes ont été enregistrées ce dimanche, dans l’accident d’un avion militaire philippin, qui transportait des troupes depuis Cagayan de Oro, sur l’île méridionale de Mindanao. L’avion s’est écrasé à la mi-journée sur l’île de Jolo dans la province de Sulu, après avoir raté la piste d’atterrissage alors qu’il tentait d’atterrir.

Selon plusieurs sources, la plupart des victimes sont des jeunes diplômés de l’armée qui étaient sur le point de regagner leur pays, après une formation dans le cadre de lutte contre le terrorisme. « Certains soldats ont sauté de l’appareil en flammes avant qu’il ne s’écrase au sol et qu’il explose », a déclaré le major général William Gonzales, commandant de la force opérationnelle interarmées de Sulu.

« C’est un jour triste, mais nous devons garder espoir », a réagi le major général Gonzales dans un communiqué. « Nous enjoignons la nation à prier pour ceux qui sont blessés et ceux qui ont péri dans cette tragédie ».

Une enquête ouverte

Il s’agit d’un accident et non d’un attentat, a insisté le porte-parole des forces armées, le général Edgard Arevalo, à la radio DZBB. Le porte-parole de l’armée de l’air, le lieutenant-colonel Maynard Mariano, a annoncé l’ouverture d’une enquête afin de déterminer les causes de cet accident.

Parmi les morts figurent 42 soldats et trois civils, selon l’armée philippine, qui a précisé que 49 militaires et quatre soldats blessés ont été hospitalisés.