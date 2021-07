Patrice Talon évoque les défis sécuritaires au Sahel et en Afrique de l’ouest avec l’ONU

Le président Patrice Talon a tenu une réunion avec le représentant des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, Mahamat Saleh Annadif, sur les défis sécuritaires dans la région. Les deux hommes ont abordé plusieurs fléaux, dont le terrorisme et la piraterie.

L’Afrique de l’ouest est en proie à plusieurs menaces sécuritaires, dont le terrorisme et la piraterie maritime. Lors d’un séjour au Bénin, le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, Mahamat Saleh Annadif, a rencontré le président Patrice Talon pour évoquer ces différents sujets et apporter une réflexion sur la manière de sécuriser la sous-région.

Selon le compte-rendu du gouvernement, les deux personnalités ont fait « un tour d’horizon de la situation politique et sécuritaire actuelle de la sous-région ». Pour le président Talon, les défis liés à l’extrémisme violent, au terrorisme, à la piraterie maritime, à la criminalité transnationale organisée et aux cybermenaces, sont d’une forte importance qu’il urge de relever pour préserver la paix et la sécurité dans la sous-région ouest-africaine.

Selon le CR de la rencontre, Patrice Talon a « souligné l’importance que le Bénin attache au mandat de paix et de sécurité, de développement et de droits de l’homme des Nations Unies en général, et au travail spécifique du Bureau des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS) ».

Notons que le Sahel est déjà en proie au terrorisme islamiste depuis plusieurs années et les autres pays du golfe de Guinée sont également sous une forte menace. Aussi, ces pays côtiers doivent-ils faire face à un autre fléau qui sape leur sécurité: la piraterie maritime. Le golfe de Guinée est considéré comme la mer la plus dangereuse au monde.