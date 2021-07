Ouganda: l’haltérophile Julius Ssekitoleko libéré de prison

En détention depuis son retour du Japon, la semaine dernière après sa tentative de rester définitivement en terre nippone, l’haltérophile ougandais, Julius Ssekitoleko, a été libéré de prison, a annoncé BBC.

Julius Ssekitoleko est désormais libre de ses mouvements. L’haltérophile ougandais a été libéré de prison après six jours en détention. Placé en cellule, la semaine dernière à son retour du Japon après sa tentative de rester définitivement en terre nippone, pour avoir « violé le code de conduite » de l’équipe olympique ougandaise, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

A sa sortie de prison, Julius Ssekitoleko a fait part de son soulagement de ne faire face à aucune accusation à l’heure actuelle, car il est sous caution dans l’attente d’une enquête plus approfondie.

Récemment médaillé de bronze aux Championnats d’Afrique d’haltérophilie, Sekitoleko concourt dans la catégorie des 56 et 57 kilogrammes et a déjà représenté l’Ouganda dans des tournois au Kenya, au Maroc et en Australie. Non qualifié pour les Jeux olympiques de Tokyo, il a été quand même retenu dans la délégation locale pour Tokyo. Et c’est finalement au pays du soleil levant qu’il na appris qu’il n’était pas qualifié pour son épreuve et qu’il devrait rentrer chez lui.

Contacté ce mercredi par BBC, l’avocat de Julius Ssekitoleko, Phillip Munabi, a déclaré que la police enquêtait sur la façon dont il s’était rendu aux Jeux olympiques de 2020 sans y être qualifié.

Une enquête est ouverte

Charles Twiine, porte-parole du département ougandais des enquêtes criminelles, a déclaré lundi aux journalistes qu’une enquête avait été ouverte pour déterminer pourquoi Sekitoleko avait été envoyé au Japon avec son entraîneur alors qu’il n’avait pas validé son ticket pour la compétition.

« Ce qui est visiblement clair ici, c’est qu’il y a une fraude probable, consistant à transporter par avion une personne en toute connaissance de cause. Maintenant, la question fondamentale est de savoir s’il faisait partie de la fraude en tant que conspirateur et c’est la raison pour laquelle nous l’avons », a déclaré Twiine.



L’épouse de l’athlète, Desire Nampeewo, qui est enceinte de cinq mois, a déclaré à VOA qu’elle espérait que le gouvernement « réhabiliterait » son mari. Nampeewo a déclaré qu’elle était surprise que les responsables veuillent l’inculper alors que son époux n’est qu’une victime dans cette affaire.



Elle a dit que la vie n’a pas été facile pour l’athlète, car il n’est pas financièrement stable, sa vie a été difficile, il dort par terre et n’a pas assez de nourriture pour un sportif. Elle a dit qu’il voulait vraiment participer mais a perdu la tête quand on lui a dit qu’il n’était pas qualifié et a commencé à errer inconsciemment. Elle a dit qu’il voulait même se suicider.