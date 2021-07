« On avance »: première victoire de Britney Spears dans son combat pour faire lever sa tutelle

En larmes, Britney Spears supplie à nouveau la justice californienne de lever sa tutelle « abusive ». La juge chargée de l’affaire a autorisé mercredi la star à choisir son propre avocat, ce qu’elle n’avait pas été en mesure de faire jusqu’ici.

Débuts encourageants pour Britney Spears. Plus de deux semaines après avoir témoigné devant la justice pour demander la fin de sa mise sous tutelle, la chanteuse de 39 ans a appris cette semaine qu’elle avait reçu l’autorisation de la juge de choisir son propre avocat pour la défendre dans cette procédure. Ce sera donc désormais Mathew Rosengart, réputé pour avoir comme clients Steven Spielberg, Ben Affleck ou encore Sean Penn, qui défendra ses intérêts.

Cette bonne nouvelle, Britney Spears l’a apprise au cours d’une nouvelle audience qui s’est déroulée mercredi 14 juillet 2021. Selon «People» qui cite CNN, l’interprète du tube «Baby One More Time» a assisté à celle-ci par téléphone. Au cours de l’audience, Britney Spears a ainsi officialisé un de ses souhaits : celui de poursuivre en justice son père, Jamie (69 ans).

« Si ce n’est pas de l’abus, je ne sais pas ce que c’est »

«Je voudrais porter plainte contre mon père pour abus de tutelle. Je veux porter plainte contre mon père aujourd’hui. Je veux une enquête sur mon père», a-t-elle dit très émue, assurant que cette tutelle et sa gestion par Jamie Spears n’avait été que «pure cruauté» au cours de ces treize dernières années. «Si ce n’est pas de l’abus, je ne sais pas ce que c’est», a-t-elle ajouté.

Selon NBC News, Britney Spears a également répété qu’elle avait «extrêmement peur» de son père et que la tutelle avait «permis» à ce dernier de «détruire (sa) vie». Parmi les abus cités, la star de la chanson évoque un régime alimentaire strict et des heures interminables de travail «contrôlées». «Leur objectif était de me faire sentir folle et je ne le suis pas. Ce n’est pas OK», a-t-elle conclu.