Officiel: Tottenham a trouvé le remplaçant de Jose Mourinho

Tottenham a enfin trouvé son coach pour la saison prochaine. Depuis le départ de José Mourinho, le club était assuré par l’intérimaire Ryan Mason. Ce mercredi 30 juin 2021, les Spurs ont annoncé la signature de leur nouvel entraîneur, Nuno Espírito Santo, l’ancien coach de Wolverhampton.

Benin Web TV est désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/beninweb

Depuis le licenciement de José Mourinho à quelques journées de la fin de la saison, la direction des Spurs était à la recherche d’un nouvel entraîneur. Ryan Mason a assuré l’intérim jusqu’à la fin de la saison mais il n’a pas convaincu le club de lui laisser les rênes de l’équipe.

Après avoir sondé Conte, Ten Hag ou encore Pochettino, la direction londonienne a officialisé ce mercredi l’arrivée de Nuno Espírito Santo. L’ancien entraîneur de Wolverhampton, qui était aussi en contact avec Everton, rejoint les Spurs jusqu’en 2023.

✍️ Welcome to Tottenham Hotspur, Nuno Espírito Santo.#WelcomeNuno — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 30, 2021

Après cette annonce, le président du club, Daniel Levy, a réagi à travers un message. Le dirigeant exprime sa joie de pouvoir compter sur un entraîneur, dont la vision est en adéquation avec les objectifs du club.

« Tout d’abord, je voudrais souhaiter la bienvenue à Nuno dans le club. Nous tenons à remercier nos supporters pour leur patience tout au long de ce processus. J’ai déjà parlé de la nécessité de revenir à notre ADN de base, à savoir un football offensif et divertissant, et Fabio et moi pensons que Nuno est l’homme qui peut prendre notre groupe de joueurs talentueux, accueillir nos jeunes joueurs en devenir et construire quelque chose de spécial », a déclaré Daniel Levy.

On espère que le nouvel entraîneur des Spurs aura plus de réussite que ses illustres prédécesseurs. En effet, ni Mauricio Pochettino , ni José Mourinho n’ont réussi à faire gagner le moindre titre au club anglais.