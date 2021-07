Officiel: Toni Kroos annonce sa retraite internationale

Toni Kroos (31 ans) a annoncé ce vendredi 2 juillet 2021 sur son compte Instagram qu’il prenait sa retraite internationale. Après 106 sélections avec la Nationalmannschaft, le champion du monde 2014 a décidé de dire stop. Une grosse perte pour la sélection allemande.

On ne verra plus Toni Kroos sous le maillot de la Nationalmannschaft. L’élégant milieu de terrain du Real Madrid a décidé de prendre sa retraite internationale. Le joueur l’a annoncé sur son compte Instagram ce vendredi. Toni Kroos a connu 106 sélections avec l’Allemagne pour 17 buts inscrits. Le champion du monde 2014 va se concentrer désormais sur sa carrière avec le Real Madrid, avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2023.

Toni Kroos (Real Madrid) annonce son retrait de la sélection allemande de football #AFPSports pic.twitter.com/V7HieRhujH — Agence France-Presse (@afpfr) July 2, 2021

Dans son post sur Instagram, le désormais ex-international allemand a expliqué son choix.

« J’ai joué pour l’Allemagne 106 fois. Il n’y en aura pas d’autre. J’aurais ardemment souhaité, et j’ai tout redonné, pour qu’il y ait 109 capes au final et que ce seul gros titre, le Championnat d’Europe, qui me manque soit ajouté à la fin. J’avais pris la décision d’arrêter après ce tournoi depuis longtemps. Il était clair pour moi depuis longtemps que je ne serais pas disponible pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Principalement parce que je veux me concentrer pleinement sur mes objectifs avec le Real Madrid pour les prochaines années. De plus, je vais désormais m’autoriser volontairement des pauses qui n’ont pas existé en tant que joueur national depuis onze ans. Et en plus, en tant que mari et papa, j’aimerais aussi être là pour ma femme et mes trois enfants« , a expliqué le milieu madrilène.

Une grande page de la sélection allemande se tourne. Hansi Flick, le nouveau sélectionneur de l’Allemagne, devra composer sans l’un de ses meilleurs joueurs.