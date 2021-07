Officiel: le Benfica a un nouveau président

Arrêté mercredi dernier et accusé de fraude fiscale et de blanchiment d’argent, Luis Filipe Vieira a cédé son fauteuil de président du Benfica. Via un communiqué publié ce vendredi 9 juillet 2021, le club portugais indique que c’est désormais Rui Costa qui a pris les rênes du club lisboète.

Le Benfica Lisbonne traverse actuellement une zone de turbulence. Avec l’arrestation de son président, Luis Filipe Vieira, arrêté mercredi dernier et accusé de fraude fiscale et de blanchiment d’argent, le club a vu son mercato bloqué et sa préparation perturbée.

Réuni en urgence, le comité directoire du club a dû nommer provisoirement un nouveau président pour faire face à la crise. Et dans un communiqué publié ce vendredi, le club annonce que c’est désormais, Rui Costa, qui a pris les rênes du club et qui aura la lourde tâche de sortir le SBL de cette tempête.

« Sport Lisboa e Benfica informe que, selon les termes stipulés dans les statuts et en vertu de la communication faite aujourd’hui par le président du conseil d’administration, Luis Filipe Vieira, le vice-président Rui Manuel César Costa, assume, avec effet immédiat, la présidence de Sport Lisbonne et Benfica, aux termes de l’alinéa a du numéro 3 de l’article 61 des statuts du Club. » peut on lire.

Par ailleurs, les déboires judicaires ne font que commencer pour le désormais ancien président du club. Selon plusieurs médias locaux citant des éléments du dossier, Luis Filipe Vieira aurait lésé le club, l’Etat portugais et la banque Novo Banco, auprès de laquelle il avait réalisé d’importants emprunts. « Il est convaincu de son innocence », a affirmé son avocat.