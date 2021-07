Officiel: Dortmund annonce le transfert de Jadon Sancho à Manchester United

Cette fois-ci, c’est officiel. Jadon Sancho va bien rejoindre Manchester United cet été. Dortmund vient d’annoncer la nouvelle via un communiqué publié sur son site. Le montant du transfert s’élève à 85 millions d’euros hors bonus.

Manchester United convoite le joueur de Dortmund, Jadon Sancho, depuis plusieurs années, mais a toujours essuyé le refus de son club, le BVB, de le vendre. Mais cette fois-ci, les anglais touchent au but. Après des semaines de négociations, Manchester United est enfin parvenu à ses fins pour le transfert de l’attaquant international anglais, Jadon Sancho (21 ans). Le Borussia Dortmund, coté en bourse, vient en effet d’informer ses actionnaires d’un accord officiel avec les Red Devils dans ce dossier.

« Le joueur Jadon Sancho est sur le point de quitter Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (« BVB ») pour Manchester United Football Club Limited (« Manchester United »). Les deux clubs et le joueur sont parvenus à un accord à ce sujet aujourd’hui. Si le transfert est réalisé, Manchester United versera au BVB des frais de transfert fixes de 85,0 millions d’euros. Les détails contractuels doivent maintenant être coordonnés et documentés. Le traitement formel du transfert est également soumis à la réussite de tous les tests et examens médicaux nécessaires, à une procédure de coordination avec l’ancien club du joueur et à un traitement approprié et rapide conformément aux dispositions du système de correspondance des transferts de la FIFA (FIFA TMS) » peut-on lire dans le communiqué du club allemand.

La visite médicale et l’officialisation de ce transfert vont certainement intervenir dans les prochaines heures. Pour rappel, l’ailier anglais dispute actuellement l’Euro avec sa sélection. Les Three Lions sont d’ailleurs qualifiés pour les quarts où ils affronteront l’Ukraine.