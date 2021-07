« Nous n’en pouvons plus… », cri de désespoir des usagers du pont de la route Mongo-Kandi

Depuis plus d’un an que le pont de la route Mongo-Kandi situé à environ 4km à l’Ouest du centre-ville s’est effondré, les populations de ce village vivent la croix et la bannière.

Après l’effondrement du pont de la route Mongo-Kandi situé à environ 4km à l’Ouest du centre-ville dans l’arrondissement de Donwari, le transport des marchandises à bétail est devenu un calvaire.

Excédé par la souffrance, un usager du pont laisse libre cours à son désarroi. « Nous n’en pouvons plus. Ça fait plus d’un an que ce pont est endommagé. Et plus rien. Personne ne dit rien », laisse entendre un usager, selon des propos rapportés par l’ABP.

A en croire ce dernier, les populations de la ville de desserte de ce pont ont fait tout ce qui est en leur pouvoir pour se faire entendre, ne serait-ce que par des autorités locales, mais c’est peine perdue.

« Nous avons grogné sur toutes les chaînes de radio mais rien n’a changé jusqu’à ce jour. Pour acheminer les marchandises, il faut faire la croix et la bannière », a déploré Djobo Amadou, un autre usager de ce pont.

Construit, il y a plus d’une dizaine d’années, le pont du village Mongo dans l’arrondissement de Donwari, qui jadis, reliait ce village avec le centre-ville, est tombé en ruine depuis un an déjà.