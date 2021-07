Nigeria : un maçon accusé d’avoir tué et violé le cadavre d’une veuve

Au Nigeria, un jeune ouvrier de 23 ans est accusé d’avoir tué son amante et violé son cadavre.

Un maçon de 23 ans a été mis aux arrêts pour avoir prétendument assassiné sa petite amie de 46 ans et violé son cadavre. Il s’appelle Adebayo Kingsley, il est d’Ibillo et vit dans la zone de gouvernement local d’Akoko-Edo, dans l’État d’Edo, au Nigeria.

Il est accusé d’avoir tué Rosemary Ifeoma, une veuve et mère de quatre enfants, en la frappant avec une planche. Selon Afrimag, le jeune maçon a eu des relations intimes avec le cadavre de Rosemary Ifeoma, appelée Mama Samuel. En plus du meurtre, il est également accusé d’avoir frappé le fils de 13 ans de sa petite amie à la tête.

Des difficultés à payer son loyer

« Cette femme que nous appelions populairement Mama Samuel était une veuve avec quatre enfants et le dernier, qui a 13 ans, vit avec elle. Elle avait des difficultés à payer son loyer et a ensuite approché une femme de la région dont le frère construisait un immeuble d’un étage qui a été couvert, pour lui permettre d’y rester en attendant qu’elle puisse lever des fonds de son entreprise pour obtenir un nouveau logement », a confié Peter, un habitant de la région à Vanguard.

Il raconte que la défunte avait un amant, qui est maçon, qui venait la voir. « C’était tôt le matin du 16 juillet que son fils de 13 ans, après avoir repris connaissance de sa confrontation avec le suspect dans la nuit, a couru informer les voisins de ce qui s’était passé. », a confié le témoin qui raconte que le fils a été transporté d’urgence à l’hôpital pour y être soigné et a ensuite raconté comment le suspect les avait attaqués.

Il ajoute : «Il a conduit d’autres personnes à l’endroit où travaillait le suspect et immédiatement il a aperçu le garçon, il a pris la fuite jusqu’à ce qu’il soit poursuivi et arrêté par la police».

La défunte était décédée au cours d’une dispute

Après son arrestation, le suspect a avoué le crime mais a déclaré qu’il n’avait pas frappé les victimes avec une planche. A en croire les Adebayo Kingsley, la défunte était décédée au cours d’une dispute.

« Elle voulait que je l’aide avec du ciment pour faire une caravane. Mais quand nous n’étions pas tombés d’accord sur la façon de le faire, elle a dit que je devais quitter sa maison. En fait, je suis parti mais j’ai raté mon chemin et je suis retourné à la maison. Mais à ce moment-là, ils avaient verrouillé le portail, alors j’ai sauté dans l’enceinte à travers la clôture et suis entré dans leur chambre« , a-t-il précisé.

C’est ainsi, dit-il que son fils a menacé de le poignarder. « Il est entré dans la pièce et est revenu avec un couteau. Je me suis précipité sur lui et je l’ai poussé. Il s’est cogné la tête contre le mur et s’est effondré. La femme est alors venue après moi et m’a tenu, mais en essayant de la repousser, elle est tombée et s’est cognée la tête au sol et du sang coulait de sa tête », a raconté le suspect aux policiers.

«J’ai rapidement emmené le garçon dans la chambre et je l’ai mis sur le lit, puis je suis parti. Je n’ai frappé personne avec une planche et je n’ai pas couché avec la femme»

Le mardi 27 juillet 2021, l’officier des relations publiques de la police du commandement de l’État d’Edo, Kontongs Bello, a déclaré à Vanguard qu’après les investigations, le suspect sera jugé devant le tribunal.