Nigéria: un jeune homme, sa mère et sa petite amie emprisonnés pour arnaque via internet

Jeudi 22 Juillet 2021, la Haute Cour fédérale d’Asaba, dans l’État du Delta, a condamné un jeune homme, sa mère et sa petite amie pour avoir escroqué via internet Lucinda Ann Garnes Henrichson, une américaine. Le montant de l’escroquerie s’élève à 902 935 dollars US, soit près de 500 millions f CFA.

Entre 2018 et 2019, Kenneth s’est déguisé en Raymond Carl Eric et a menti à une dame du nom de Lucinda Ann Garnes Henrichson vivant au Texas, aux États-Unis d’Amérique, au sujet d’un projet d’investissement dans une infrastructure. Lucinda Ann Garnes Henrichson a ainsi transféré la somme globale de 902.935 dollars (500 millions f CFA) sur les comptes bancaires de plusieurs tiers à savoir sa mère Dora Animam et sa petite amie Spice Chimzi Dandy Igwe.

Le juge Olubanjo a reconnu la culpabilité de Gift Kenneth et de sa mère, Dora Animam, et les a condamnés à cinq ans de prison ou à une amende de 3 millions de dollars chacun, tandis que Spice Chimzi Dandy Igwe a été condamné à deux ans de prison ou à une amende de 100 000 dollars. Lors de leur mise en accusation, ils ont tous plaidé coupable.

Une Mercedes Benz CL250, une Mercedes Benz 300, un iPhone 11 Pro Max, un iPhone XX Max, un Apple MacBook Pro, deux Apple Mac books ont été retrouvés chez Kenneth. Un duplex non achevé de quatre chambres à coucher à Asaba a également été récupéré, ainsi que la somme de 4 millions de dollars. Henrichson s’est également vu rembourser la somme de 4 255 dollars, récupérée auprès de l’entrepreneur de Kenneth, par l’ambassade des États-Unis.